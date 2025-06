Verdens atomvåpenarsenal vokser, viser svensk rapport

Moderniseringen av verdens atomvåpenarsenaler, parallelt med at atommakter trekker seg fra kontrollavtaler, legger til rette for et nytt våpenkappløp, advarer Sipri i rapporten, som ble publisert mandag.

Instituttet anslår at det var 12.241 atomstridshoder i verden i januar og at 9614 av disse var i militære lagre og potensielt klare til bruk. Rundt 2100 av dem er i høy beredskap for bruk med ballistiske raketter, og nesten alle disse tilhører USA eller Russland, skriver instituttet i årsrapporten.

– Økende arsenaler, skjerpet retorikk

Sipri sier økt spenning internasjonalt har ført til at de ni atomvåpenmaktene – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel – planlegger å øke sine lagre.

– Epoken med nedgang i antall atomvåpen i verden – som har vart siden den kalde krigen var over – går mot en slutt. I stedet ser vi en tydelig trend i retning av voksende atomvåpenarsenaler, skjerpet atomretorikk og at land trekker seg fra våpenkontrollavtaler, sier Sipri-analytiker Hans M. Kristensen.

Instituttet sier at Russland og USA – som til sammen står for rundt 90 prosent av alle kjernekraftvåpen i verden – har beholdt antall atomstridshoder som kan brukes, relativt stabilt i 2024. Samtidig har begge land innført omfattende moderniseringsprogrammer som kan øker arsenalene i fremtiden.

Kina øker raskest

Med rundt 100 nye atomstridshoder siden 2023 er det Kina som øker sitt arsenal raskest, Innen tiåret er omme, kan landet i potensielt ha like mange interkontinentale raketter som Russland eller USA.

Ifølge Sipris anslag har Russland og USA henholdsvis 5459 og 5177 atomstridshoder, mens Kina har rundt 600. Antall utplasserte stridshoder er betydelig lavere og er på 3912 til sammen: USA har 1770, Russland 1718, Frankrike 280, Storbritannia 120 og Kina 24.