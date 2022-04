– Verden kommer til Norge for å oppleve innovasjon rundt grønn shipping

Etter to års koronafravær er den maritime næringen igjen samlet på Nor-Shipping på Lillestrøm. Folk fra hele verden strømmer til for å få med seg framskritt, møte kolleger og kontakter og etablere nye bekjentskaper.

Det blir neppe like mange som i et normalår, hvor rundt 50.000 finner veien til den svært viktige norske messen, men de 600 utstillerne kan vente seg besøk av rundt 25.000 skipsinteresserte, forteller Per Martin Tanggaard, som er direktør for eksterne relasjoner i Nor-Shipping.

Tanggaard mener grønn teknologi er et viktig argument for å stikke innom årets messe.

– En av de tingene norsk maritim bransje er veldig gode på, og som verden kommer til Norge for oppleve, er innovasjon rundt grønn shipping, sier han.

Selskaper som DNV, Kongsberg Maritime og Jotun, foruten en masse gründere fra Vestlandet, vil presentere teknologier hvor de er internasjonalt ledende på viktige områder. Det er viktigere enn noen gang å skape nye løsninger og ny teknologi for å redusere utslippene fra skipsfarten. Og det haster. Men som Tanggaard sier:

– Det er ikke mer enn 100 år siden, så hadde vi jo ikke noen utslipp. Vi kan gå tilbake til seil!

Batterier, hydrogen, ammoniakk og andre teknologier er sentrale når vi skal bli kvitt mest mulig CO 2 fra skip. Norske selskaper vil være godt representert. Det vil de også være når fremskritt innen autonomi og havvind skal vises fram.

Tanggaard påpeker at en av tingene man virkelig har fått til i Norge, er en maritim klynge.

– Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må, som han sier.

Det er liten tvil om at skipsfarten må gjennomgå store endringer i årene framover. Både når det skal bygges nytt og på det området man kaller retrofit, som i dette tilfellet betyr å gjøre eksisterende skip mer i takt med tiden og med nye krav.

I dagens podkast får vi også assistanse av TUs journalist Tore Stensvold, som følger den maritime bransjen med argusøyne – og argusører, om det finnes noe slikt.

