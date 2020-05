Venter på godkjenning fra Nav: Segway-teknologi gir Cecilie bedre liv

I to uker har Cecilie B. Høgtorp hatt sin AEW (Active Electric Wheelchair) til utprøving. Hjemme sitter hun i en manuell rullestol, men hvis hun skal ut av leiligheten på lengre turer enn til postkassa, er hun avhengig av elektrisk rullestol.

– Med den selvbalanserende rullestolen trenger jeg ikke å ringe hjemmehjelpen for å komme ut av leiligheten. Jeg sparer tid. Samfunnet sparer penger.

Joysticken på den elektriske rullestolen hun vanligvis bruker er byttet ut med gyrobasert, selvbalanserende teknologi. Ved å bevege overkroppen bestemmer hun fart og retning. Hun sitter ikke lenger passivt i stolen.

– Det er lett å få dårlig holdning når du bare sitter der med joysticken. I denne rullestolen aktiviseres kjernemuskulaturen. Etter kort tid føltes det som om rullestolen var en del av meg. Det er som med folk som går, det er ikke noe man tenker over. Slik føler jeg det med denne rullestolen. Den er mer intuitiv, sier Høgtorp.

Lam etter sykehustabbe

I november 2015 gikk hun inn på sykehuset på egne bein for å ta en rutineoperasjon, en såkalt avstivning i ryggen. Legen feilet og forårsaket alvorlig ryggmargsskade. Før operasjonen kjørte Høgtorp motorcross og søkte opptak på politiskolen.

Livet ble snudd opp ned. I to år lå hun på sykehus og har siden vært avhengig av rullestol og smertestillende på grunn av store nervesmerter. Med Segway-rullestolen får hun utnyttet den delen av kroppen som fungerer.

– Etter at jeg havnet i rullestol, gjør jeg alt med armer og hender. Det har resultert i kronisk betennelse i nakke- og skuldre. Under utprøvingen av den selvbalanserende rullestolen brukte jeg mer av kroppen. Avlastingen for armer og skuldre gjorde at den kroniske betennelsen i nakken ble bedre på bare to uker, sier Høgtorp.

Tid og penger

Freee F2 heter modellen som Cecilie Høgtorp har testet for Ole Gjermundbo, daglig leder i Segway Norge. Han representerer også Togemo som importerer rullestolen.

– Freee F2 er et mobilitetshjelpemiddel i klassen AEW. Den byggges på en Segway-base, det vil si en aksel med to hjul. Ifølge elementær skolefysikk er det en selvmotsigelse at det skal fungere, men velkjent gyro-teknologi ivaretar sikkerheten, sier Gjermundbo.

Det var den amerikanske ingeniøren Dean Kamen som utviklet og patenterte Segway-teknologien. Rullestolen produseres av et selskap i Tyskland som heter Freee Mobility. Broren til grunnleggeren av dette selskapet var rullestolbruker. Han utviklet rullestolen til broren basert på Segway-teknologien.

– Freee F2 er i salg over hele Europa, men NAV forholder seg kun til de foreldede klassene for elektriske rullestoler. Frem til 10.4 2018 sa forskriftene at elektriske rullestoler måtte ha enten tre- eller fire hjul. Men etter den datoen ble krav til antall hjul fjernet slik at Freee F2 nå er definert som rullestol i henhold til forskriftene. Rammeavtalen/anbudet for elektriske rullestoler ble utlyst den 9.4.2018, altså dagen før forskriftsendringen. Dermed er avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, basert på de gamle forskriftene uten egen klasse for selvbalanserende (AEW) utstyr, sier Gjermundbo.

Han har jobbet for forskriftsendringer gjennom åtte år og mener nå å se lyset i enden av tunnelen.

Sikrere stol

Under utprøvingsperioden konkluderte Høgtorp med at hun er sikrere med gyroteknologien.

– Jeg blir sittende feil i nedoverbakkene med den rullestolen jeg har i dag. Jeg har opplevd å skli ut av stolen, mens i denne må jeg balansere sittestillingen slik at jeg sitter rett uansett hvor bratt terrenget er. Den elektriske rullestolen jeg bruker i dag setter seg fast i snø og klarer ikke de minste oppoverbakkene med grus. Med de store hjulene på Segway-stolen kan jeg kjøre på fortau med snø og grus og på skogstier.

Høgtorp demonstrerer forskjellene mellom de to rullestolen når hun skal ned i garasjen i boligblokken i Lørenskog for å sette seg i bilen.

Med den ordinære elektriske rullestolen starter problemene da hun skal forflytte seg over fra rullestolen hun bruker innendørs. Hjulene står slik at det er vanskelig komme tett nok inntil så hun kan løfte seg over. Størrelsen gjør at stolen må stå på verandaen når den skal lades. Hun venter fortsatt på godkjenning av automatiske dører i leiligheten. Utformingen av den elektriske rullestolen gjør at hun ikke klarer å åpne og lukke dørene selv. Inne i heisen blir hun sittende med ansiktet mot veggen og det er ikke plass til å snu.

Hun må nærmest ligge vannrett da stolen heises inn bilen og får smerter i nakken. Det er komplisert å komme over i førerstolen i bilen fordi rullestolen er såpass stor. Høgtorp sliter med spasmer i beina som fremprovoseres av stillingsendring. Når hun må gå fra sittende til liggende for å komme inn og ut av bilen, øker spasmene.

I den selvbalanserende rullestolen kommer hun ut av leiligheten og ned i bilen uten problemer. Hun kommer helt inntil den manuelle rullestolen. Fordi den er mindre kan hun åpne og lukke dører selv. I sittestilling kommer hun ut og inn av bilen og slipper spasmene. Den snur på flekken selv i en trang heis. Vekten på 75 kilo er halvparten av den andre. Bredde på 65 cm gjør det enkelt å manøvrere seg inn og ut av dører, og over i førersetet.

Verdighet

– Mens jeg hadde Freee F2 til utprøving fikk jeg kjeft av en eldre dame på butikken. Hun sa det var ulovlig med slike kjøretøy inne på senteret. Hun ville ikke tro at jeg var en rullestolbruker, forteller Høgtorp, som ikke ble lei seg for det.

Det å kunne klare seg mest mulig på egen hånd betyr mye for henne. Familie og venner kunne observere at den fysiske holdningen hennes ble bedre i den selvbalanserende rullestolen.

– På tur i skogen kunne jeg holde kjæresten min i hånden igjen. Nå vet jeg hvor stor forskjellen er. Ventetiden blir tøff. Under rehabilitering på Sunnaas ble jeg kjent med flere i samme situasjon som meg. Der var det mange unge med livet foran seg, som kan få et bedre liv med denne rullestolen. Det haster. Hvorfor skal byråkratiet hindre meg i å ta i bruk et hjelpemiddel som kan gjøre oss mer selvstendige fordi prosessen med forskriftsendringer er så vanskelig?