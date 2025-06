Venter lavere strømpriser i Norge enn i Europa

– Vi tror at Norge og Norden vil ha et kraftoverskudd de neste tiårene og at strømprisene i Norge stort sett vil være lavere enn i resten av Europa, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

Det fremgår i NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2025, som ser på utviklingen i kraftmarkedene i Norge og landene rundt oss fram mot 2050.

Der pekes det på en strammere norsk kraftbalanse fram mot 2030, men NVE ser for seg økt vindkraftproduksjon utover 2030-tallet som vil presse prisene ned. Samtidig vil prisene variere med vær- og nedbørsforhold.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fjernstyrte dronestasjoner gir 3D-kartlegging og prosjektoppfølging på Fornebubanen i sanntid

Analysen anslår at andelen fornybar kraftproduksjon i Europa vil øke fra 45 prosent i 2023 til 73 prosent i 2050. Likevel forventes gasskraft å spille en viktig rolle.

– Vi tror at det vil være like mye gasskraft i det europeiske kraftsystemet i 2050 som i dag. Gasskraft vil bli brukt til å balansere systemet i lengre perioder med lite sol- og vindkraft, sier Lund.

NVEs analyse bekrefter at det ikke er i Norges interesse å knytte oss tettere på EUs strømsystem, påpeker Senterpartiet.

– Vi må utvikle vårt strømsystem, og ha utvekslingskapasitet som ikke gjør oss sårbare for prissmitte fra EU, sier Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet.