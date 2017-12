Vennegjeng bygger robot selv: - Skolen gir deg ikke alltid nok utfordringer

STJØRDAL: - Det er en deilig følelse å skrive kode, laste den opp til roboten og se at alt fungerer, sier Knut Steffenrem.

En konstruksjon bestående av seks hjul, en stålramme og en robotarm farer rundt på gulvet i Stjrødal. Alt kontrolleres trådløst, og roboten styres gjennom en spill-kontroller. Rundt står seks ungdommer og betrakter det de har laget.

De utgjør omtrent halvparten av robotbyggerne i Hell Robotics, en gjeng ungdommer som har over gjennomsnittet interesse for teknologi og realfag.

Hell Robotics ble stiftet i september i år, og nå har de investert i et avansert robotbyggesett.

Lært på Youtube

Det trengs når en skal konkurrere på høyeste plan med andre teknologi-interessert ungdom i Tyrkia. I mars er det nemlig klart for First Robotics Competetion.

Konkurransen har deltagere fra hele verden, og det er første gang Norge stiller med et lag.

I konkurransen skal hvert lag designe, bygge og programmere sin egen robot. Deretter skal den løse ulike oppgaver.

Totalt er det 13 stykker på laget. Alle bruker mye av fritiden sin på nettopp robotbygging. Alt har de lært seg alt selv. Knut Steffenrem er intet unntak. Han er ansvarlig for programmeringen og sier han har brukt utallige timer foran You Tube for å lære seg koding. Noe kurs eller annen opplæring har han aldri deltatt på.

- Jeg har brukt sikkert 100 timer pluss på Youtube-videoer om koding. Det er kjempegøy å holde på med dette. Koding er noe alle kan få til, sier han.

Klare for Tyrkia

Ungdommene går på ulike studieprogram ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal og Thora Storm videregående skole i Trondheim. De fleste går VG2, og det er en god miks av yrkesfag og studiespesialiserende-fag. Som første norske lag skal de nå stille i konkurransen First Robotics Competition (FRC). Det er First som står bak konkurransen, en organisasjon vil fremme realfag gjennom konkurranser for ungdommer mellom ti og 18 år.

- Det er litt kult at vi er det første norske laget. Konkurransen gjør at vi får utviklet oss selv, sier Stian Nakken.

Bygger alt selv: Hele roboten er satt sammen av ungdommene. Fortsatt gjenstår en del justeringer. Bilde: Havard Zeiner

Oppgaven til konkurransen får de i i begynnelsen av februar. Så starter byggeperioden på seks uker. I tillegg til robotbygging har de jobbet hardt for å på plass sponsorer. Signe Kjøpsnes er den enste jenta i robotgjengen. Hun sier det som driver henne er å vise at teknologi er mye mer enn å sitte foran en datamaskin.

Hun skulle gjerne sett at flere jenter hadde valgt samme retning som henne selv. Samtidig gir det å bygge en robot en god avveksling fra vanlig skolearbeid. En lærer mer som en sannsynligvis ikke ville lært på skolen.

- Du lærer utrolig mye av dette. Alt fra Brønnøysundregistrene til hvordan kjøre kode i Java, sier hun.

Har laget verdens første byggerobot: slik vil de revolusjonere bransjen videre (Ekstra)

Budsjett på 450 000 kroner

Tidligere har ungdommene prøvd seg i mindre konkurranser, blant annet First Lego League. Men den kommende konkurransen i Tyrkia er flere hakk opp sammenlignet med dette.

Det er også et langt høyere budsjett i den kommende konkurransen. Budsjettet for Hell Robotics er på 450 000 kroner. Så langt har de fått dekket rundt 120 000 kroner av budsjettet. Bare roboten koster i overkant av 30 000 kroner.

Mye elektronikk: Roboten styres trådløst og har en egen ruter (den hvite boksen midt i bildet). Bilde: Havard Zeiner

Det eneste de helt sikkert vet om den kommende konkurransen er at det blir et arkade-tema, noe i samme stil som det klassiske Donkey Kong-spillet som herjet på Nintendo-konsoller på 80-tallet. Det er også nødvendig at roboten behersker flere ting. I tillegg til å kjøre raskt (hver konkurranse varer bare to og et halvt minutt), må roboten være i stand til å løfte sin egen vekt.

Lærer andre

Noe av det mest krevende med robot-programmering er å finne ut hvorfor ting ikke fungere som det skal. Samtidig er akkurat dette det mest givende. Gjengen er er nemlig enig om at det å finne løsningen på et vanskelig problem er det aller artigste.

First Robotics Competition First er en organisasjon dedikert til å fremme realfag gjennom konkurranser for barn og ungdom.

First Robotics Competition beskrives som den ultimate sporten for hjernen.

Konkurransen har deltagere fra hele verden.

Hvert lag designer, bygger og programmerer sin egen robot som skal løse forskjellige oppgaver.

Konkurransen arrangeres flere steder, og Helle Robotics skal være med på en regional konkurranse i Istanbul.

Gjør laget det godt i denne konkurransen har de mulighet til å kvalifisere seg til en finale i USA.

Så langt har Hell Robotics fått mye oppmerksomhet. De har fått flere henvendelser fra skoler og andre som vil lære mer om robot-konstruksjon. Det handler om å lære bort koding til barn, og de har blant annet blitt invitert til Science Camp i Trondheim. Her skal de undervise barn i koding.

De seks ungdommene som er samlet i verkstedet rett ved Ole Vig videregående skole denne ettermiddagen sier de har lært veldig mye av å bygge roboter. Samtidig er det befriende å jobbe med noe som er krevende.

- Skolen gir deg ikke alltid nok utfordringer, sier Simen Sørebø.

Han håper med tiden at programmering og robotbygging blir en del av utdanningsløpet i norsk skole. Han viser blant annet til at robotbygging er et valgfag i USA.

Koding og mekanikk er midt i blinken for nettopp dette. Samtidig gir robot-bygging muligheter for å jobbe godt på tvers av flere fag.

For å å utfordre seg selv før konkurransen i Tyrkia har ungdommene laget flere oppgaver til seg selv. En av dem går ut på at roboten skal heise seg opp til en stang de har montert i verkstedet. Roboten skal posisjonere seg ved hjelp ab lysdioder. Fortsatt er det en del justeringer som må gjøres, og da Teknisk Ukeblad besøkte verkstedet knakk en del i robotarmen. Men det er dette de lærer av, og ungdommene forklarer at målet med konkurransen ikke er å vinne.

Samarbeid står også helt sentralt, og under selve konkurransen skal Hell Robotics samarbeide med flere andre lag. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at konkurransen vil gjøre disse ungdommene godt rustet for robot-fremtiden alle snakker om.