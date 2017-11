Roboter i myke materialer med origami-skjelett kan løfte tusen ganger sin egen vekt

Organiske eller myke roboter har lenge vært et lovende felt innen robotikken. De har imidlertid ikke hatt nødvendig kraft.

Nå har forskere ved MIT CSAIL og Harvard's Wyss Institute skapt origami-inspirerte kunstige muskler som gir styrke til myke roboter, slik at de kan løfte gjenstander som er opptil 1000 ganger egenvekt med bare luft- eller vanntrykk, skriver The Verge.

Kunstige muskler

De omtaler robotene som «kunstige muskler» i studien som ble publisert i det vitenskapelige tidskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Disse musklene kan produseres med svært lave kostnader og programmeres til å utføre både enkle sammentrekninger, men også komplekse bevegelser.

Helt konkret er hver muskel bygd opp av en lukket pose, som fylles med luft, vakum eller veske. Posen innholder også skjelettet, en origami-struktur som brettes etter forhåndsbestemte mønster. Når trykket i posen endres ved hjelp av en elektrisk pumpe, kollapser eller utvider posen seg på samme måte som menneskelige muskler.

– Ble overrasket

De myke robotene har mange fordeler sammenlignet med sine harde søsken, som økt fleksibilitet og behendighet. Og mulige bruksområder er innen alt fra kirurgi til romforskning.

Begrensningen ligger i geometrien til skjelettet. Men også her er mulighetene enorme. Bilde: Shuguang Li / Wyss Institute at Harvard University

– Vi ble svært overrasket over hvor sterke musklene var. Vi forventet at de ville være sterke enn andre myke roboter, men ikke tusengangen. Det er som å gi dem superkrefter, sier CSAIL-direktøren, Daniela Rus, i en pressemelding.

Forskerne har bygget robot-musklene i alle mulige størrelser og materialer, som den vannløselige polymeren PVA, noe som åpner for at disse typen roboter kan gjøre operasjoner i naturlige omgivelser uten å etterlate noen type belastning på miljøet.

– Mulighetene er egentlig ubegrensede. Men den neste jeg vil bygge er en elefant-robot med en snabel som er like fleksibel og kraftig som du ser hos ekte elefanter, sier Rus.