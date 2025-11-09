Veien forbi Levanger-skredet er åpnet

Én person omkom i skredet ved Nesvatnet 30. august. Skredet tok med seg både ny E6, gammel E6 og jernbanen, og det har vært jobbet på spreng for å få på plass en midlertidig E6 forbi rasstedet.

Siden anleggsstart i oktober har entreprenør, konsulent og samarbeidspartnere hatt over 200 folk i sving for å bygge veien.

– Jeg vil berømme Letnes Entreprenør som har vist seg tilliten verdig. De har bygget vei med høy kvalitet i rekordfart, uten at det har gått ut over sikkerheten. Vi takker også naboer, kommune, fylkeskommune, Bane Nor og andre involverte aktører for et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Store ambisjoner om å bli Nordens beste ERP-leverandør