Vedum om EU-direktiver vedtatt i Stortinget: – En ulykkesdag

Uenigheten om EUs fornybardirektiv, bygningsenergidirektiv og energieffektiviseringsdirektivet førte til splittelse av regjeringen i januar.

Fredag stemte Stortinget at de samme direktivene likevel skal innlemmes i norsk lov.

Et solid flertall med Ap i spissen for Høyre, KrF, Venstre og MDG hadde på forhånd varslet støtte til innføringen. Dermed har Norge nå likevel ha vedtatt å innføre deler av EUs Ren energi-pakke.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Under taket på Norges eneste himlingfabrikk

– Fredag den 13. juni blir stående som en ulykkesdag for norsk energipolitikk, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum om utfallet.

Aasland: Forvirrende debatt

De tre energidirektivene er en del av EUs Ren energi-pakke, som består av i alt åtte direktiver og forordninger. De øvrige fem blir liggende i skuffen i hvert fall ut neste stortingsperiode om Ap får fire nye år, har statsminister Jonas Gahr Støre tidligere slått fast.

Det gjentok energiminister Terje Aasland (Ap) da han måtte forsvare seg mot harde angrep særlig fra Senterpartiet, men også Rødt og Frp. I alt 37 innlegg ble det holdt i en lang og tidvis følelsesladd debatt.

– Det er interessant og litt forvirrende å høre debatten også, følge debatten, i utgangspunktet. Men det er jo greit å la de som er mest ivrig imot, få lov til å gi uttrykk først, og så kan man prøve å peke på noen ting som jeg mener er viktig i ettertid, sa Aasland da han oppsummerte debatten.

Sp: Hvor er fagbevegelsen?

Senterparti-veteranene Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen var særlig aktive i kritikken mot regjeringen og dens støttespillere i Europa-politikken. Lundteigen var skuffet og krass i sin kritikk mot at så få fra flertallet, og særlig Arbeiderpartiet, deltok i debatten for å forsvare valget om å innlemme EU-reglene i norsk lov.

– Hvor er representantene som har forankring i fagbevegelsen i Arbeiderpartiet, etterlyste Lundteigen fra talerstolen,

– Det er fagfolk i Norge som kjenner fysikkens lover, som kjenner det frie markedets logikk, og som kjenner EU-kommisjonens plan. De sier ifra. Men den kunnskapen blir bare neglisjert. Er det rart at folk blir forbanna, sa Lundteigen videre.

Forsøkte å stanse

Rødt forsøkte å stanse hele avstemmingen ved å foreslå at de tre direktivene skulle sendes tilbake til energi- og miljøkomiteen for ny behandling slik at en avstemming kunne skje etter valget i september.

– Det er synd at regjeringen presser gjennom tre så omfattende direktiver rett før valget. Vi vet at mange partier er mot hele pakken. Rødt mener at velgerne burde fått sagt sitt om disse direktivene gjennom stemmeseddelen, sier nestleder Sofie Marhaug i en uttalelse fra partiet.