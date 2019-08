Vattenfall bygger sin første hybride energipark - forsyner 40.000 husstander i Nederland

Anlegget – som består av både solceller, vindmøller og batteri-anlegg – forventes å være i drift innen september 2020.

Nederland blir hjemstedet til energiselskapet Vattenfalls første hybridanlegg med både sol, vind og batterier. Anlegget får en samlet kapasitet på 60 MW, og vil kunne levere grønn strøm til 40.000 nederlandske husstander når det settes i drift innen september 2020.

Hybridanlegget skal bestå av seks vindmøller med en samlet kapasitet på 22 MW, og de skal bygges på en øy cirka 25 kilometer sør for Rotterdam.

Etter dette bygges solcelleparken, som får en effekt på 38 MW og består av 124.000 paneler. Og til slutt kommer batteriene, med en samlet kapasitet på 12 MWh, og som leveres av BMW i 12 store skipscontainere som settes opp ved solcelleparken.

Mer jevn strømproduksjon

Gunnar Groebler, Senior Vice President og sjef for forretningsområdet vind i Vattenfall, forklarer at hybridkraftverk er en viktig byggestein for selskapet på veien mot en 100 prosent fossilfri strømproduksjon:

«Produksjonsprofilene på vind og sol komplementerer hverandre, og kan derfor redusere belastningen på nettet sammenlignet med produksjon fra en enkelt energikilde», sier han i en pressemelding, og legger til at kostnadene til nettilkobling derfor er betydelig redusert sammenlignet med frittstående systemer.

«Samtidig gir hybridsystemer færre perioder uten strømproduksjon, noe som gir en mer effektiv utnyttelse av nettverks-infrastrukturen», sier Gunnar Groebler ifølge pressemeldingen.

Ifølge Vattenfalls presseavdeling har selskapet i en årrekke jobbet med solparker og batterier i Nederland, og da det oppsto en mulighet for å plassere en hybridpark der slo selskapet til. Parken blir bedriftens første hybridpark.

Anlegget var i tillegg et ønske fra provinsen og den lokale regjeringen, som legger stor vekt på bærekraftig energiforsyning.

Vattenfalls totale investering i hybridparken blir på rundt 352 millioner norske kroner.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.dk