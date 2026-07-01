Varsellampene rundt Donut Labs påståtte superbatteri blir stadig flere

Det har gått et halvt år siden «Sirkus superbatteri» startet opp, signert det finsk-estiske oppstartsselskapet Donut Lab. Så langt tyder ikke særlig mye på at batteriet faktisk eksisterer, til tross for utallige Youtube-videoer og tester utført av forskningsinstituttet VTT.

Hype-toget forlot perrongen 6. januar i år, da Donut Lab presenterte et solid state-batteri med spesifikasjoner som overgikk alt som finnes på markedet.

Energitetthet på 400 Wh/kg, 100000 lade- og utladingssykluser, hurtiglading på fem minutter, ingen kritiske metaller som litium eller kobolt. Kostnaden for innsatsvarene ble dessuten oppgitt å være lavere enn for litiumionteknologien.

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Avtagende entusiasme blant fans

Entusiasmen i befolkningen var i starten enorm. Erfarne eksperter luftet imidlertid tidlig sin skepsis. Daniel Brandell, professor ved Uppsala universitet, konstaterte tørt at det høres for godt ut til å være sant.

De store batterigigantene har titusenvis av ingeniører som jobber med å få solid state-batterier ut på markedet. At et lite finsk oppstartsselskap skulle klare å knekke dette før alle andre, ville være usannsynlig, argumenterte han.

For å være tydelig: Historien om Donut Labs påståtte superbatteri er ennå ikke definitivt over. Selskapet fortsetter å hevde at teknologien deres eksisterer. Og selskapet kan fortsatt legge fram bevis som får kritikerne til å tie.

Debatt Det var mangel på mot som førte oss hit

Men nå har det gått et halvt år. De avgjørende påstandene, særlig om levetid og energitetthet, er ikke dokumentert. Vi vet faktisk ikke engang om det er et solid state-batteri som er testet.

Varsellampene er på dette tidspunktet mange: Varslende avhoppere i kretsen rundt Donut Lab, anmodninger om mer penger fra långivere og en rekke eksperter som mener at batteriet som er testet i realiteten er et ordinært litiumionbatteri, for å nevne noe.

Batteribransjen ser lenge ut til å ha vært særlig utsatt for denne typen fenomener. Noen batteriforskere, blant andre professor Patrik Johansson ved Chalmers, ble til slutt så irritert at de i 2021 skrev en artikkel med tittelen «Ten Ways to Fool the Masses When Presenting Battery Research». Punkt nummer åtte heter «Anything is solid-state right?».

Artikkelen ble faktisk publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Chemistry Europe, til tross for sitt ironiske anslag. Den var inspirert av en lignende artikkel fra 1991, som handlet om hvordan resultater fra forskningsfeltet «parallell databehandling» ble presentert.

Lønner overdrivelser seg?

Samtidig finnes det en hel del eksempler på teknologiselskaper som har sluppet unna med overdrivelser i lang tid. Det mest kjente eksempelet er trolig hvordan Tesla-sjef Elon Musk siden midten av 2010-tallet har lovet at en selvkjørende Tesla er rett rundt hjørnet. Tesla er i dag verdens suverent høyest verdsatte bilselskap.

Hvis Donut Labs batteri viser seg å være den bløffen mange mistenker at det er, innebærer det at befolkningens tillit til hele batteribransjen svekkes. Det ville være svært uheldig. Den samme bransjen har nemlig oppnådd store fremskritt de siste tiårene, noe som blant annet har muliggjort elbilens comeback fra historiens skraphaug.

Få vinnere

Direkte økonomisk berørt er først og fremst de som har investert i Donut Lab, og som risikerer å se pengene sine gå tapt. Det er på sett og vis en del av spillet. Men viser det seg at selskapet har løyet, vil vi trolig få se rettstvister utspille seg.

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Mediebransjen er vel den eneste reelle vinneren så langt, noe som altså også omfatter Ny Teknik. Donut Lab har vært en veritabel lesersuksess som har drevet betydelig trafikk. Nyere medieplattformer som Youtube flyter over av innslag som handler om det påståtte superbatteriet, ikke sjelden med et toneleie skrudd opp til maks.

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Donut Labs PR-evner er det åpenbart ikke noe i veien med. Men medier har selvsagt også et ansvar for i hvilken grad de velger å gi plass til et selskap som Donut Lab. I hvilken grad Ny Teknik har klart å finne en rimelig balanse, er kanskje til slutt opp til dere lesere å avgjøre.

La et institutt teste som de vil

Samtidig ser det faktisk ut til at kunnskapen om batteriteknologi har sivet ut fra nisjepregede teknologiredaksjoner til mer allmenne nyhetsredaksjoner, i takt med at elektrifiseringen har skutt fart. Det er gledelig. I Finland har både dagsavisen Helsingin Sanomat og allmennkringkasteren YLE gjort utmerkede granskninger av Donut Lab.

Til syvende og sist kan man likevel ikke belaste mediene for i hvilken grad Donut Lab lever opp til løftene sine. For det er bare Donut Lab selv som har ansvaret.

Derfor ville det være rimelig at selskapet overleverer sitt påståtte superbatteri til en uavhengig aktør som får teste det helt etter egne premisser, heller enn de ofte svært spesifikke og til dels intetsigende testene som VTT har utført.

Et godt nok batteri trenger ikke et helt sirkus rundt seg for å stå på egne bein.

Analysen ble først publisert på Ny teknik for deres abonnenter. Den er tilgjengelig for TUs abonnenter gjennom vår samarbeidsavtale.