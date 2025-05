Vår historie i ny innpakning: TU og Digi har fått nye klær

For to måneder siden begynte jeg i ny jobb som redaktør i Teknisk Ukeblad Media. Det har vært veldig spennende og lærerikt så langt. Min tidligere sjef i jobben jeg kom fra, ga meg en utrolig fin avskjedsgave: En originalutgave av Teknisk Ukeblad fra 1898. Når jeg leser den, blir jeg minnet på hvor enormt mye som har forandret seg, og hvor mye som er det samme. Våre lesere ønsker fortsatt å bli oppdatert på teknologinyheter og orientere seg i interessante annonser, selv om vinklingene har gjennomgått en viss fornyelse, språket er modernisert og teknologien vi skriver om, har kommet noen lange skritt videre.

I dag lanserer vi et nytt design på nettsidene våre – et felles og gjenkjennelig visuelt uttrykk for våre redaksjonelle kanaler TU og Digi, og for kommersielle kanaler som Tekjobb. Dette er mer enn en visuell oppgradering: Designet skal minne oss om vår stolte historie og at Teknisk Ukeblad i over 170 år har dekket ingeniørkunst, teknologi og utvikling. Samtidig skal det være et uttrykk som er tilpasset vår tid og som peker fremover.

Vår nye visuelle profil spiller på nettopp at det nye og det gamle griper inn i hverandre. Den er inspirert av tekniske tegninger og heksagonmønstre funnet i det enorme bladarkivet til Teknisk Ukeblad – et visuelt grep som symboliserer både kompleksitet og systematikk. Sammen med varme fargetoner, moderne typografi og et enhetlig logosystem gir dette et friskere og mer digitalt tilpasset uttrykk.

Teknologi og digitalisering preger samfunnet på alle nivåer. Kunstig intelligens, avhengigheten av amerikanske skytjenester, energitransformasjonen, utfordringer i jernbanen og milliardinvesteringer i forsvar – dette er bare noen av temaene som viser hvor viktig uavhengig, kritisk og innsiktsfull journalistikk er. I en tid med informasjonsflom og økende vanskeligheter med å skille fakta fra propaganda, er vår fakta- og innsiktsbaserte journalistikk viktigere enn noen gang.

Hva har dette med design å gjøre? Et felles design viser at TU og Digi hører sammen og at de hver for seg gir deg unikt innhold om ulike sider av teknologirevolusjonen vi står midt oppe i. Vårt nye visuelle uttrykk skal ramme inn samfunnsoppdraget som har vært Teknisk Ukeblads drivkraft siden 1854.