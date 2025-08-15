Abonner
Samferdsel

Vannkrise i Stockholm – ber innbyggerne spare

Stockholm og tolv kommuner rundt byen opplever akutt vannmangel. Innbyggerne oppfordres til å redusere vannforbruket øyeblikkelig. 

Stockholm og kommunene rundt ber innbyggerne redusere vannforbruket umiddelbart på grunn av akutt vannmangel. Foto: Tom Little/Reuters/NTB
NTB
15. aug. 2025 - 09:46

– Privatpersoner og virksomheter må redusere forbruket av kranvann for at vannet skal rekke til, skriver Stockholm kommune på sin hjemmeside.

Oppfordringen gjelder umiddelbart og omfatter et stort område rundt Stockholm. Årsaken er den uvanlig varme temperaturen i innsjøen Mälaren, som har påvirket Stockholm Vann og Avfalls vannverk negativt.

Kommunen understreker alvoret i situasjonen ved å be om øyeblikkelig reduksjon i vannforbruket ved at svenskene blant annet oppfordres til å ta korte dusjer i stedet for å bade, ikke vaske bilen og ikke fylle opp badebasseng.

Vann
