Værstasjon på Svalbard trues av klimaendringene

Sjøen har gradvis vasket seg så nært innpå bygningene at det er usikkert hvor lenge stasjonen står trygt. I høst eller til våren skal det vurderes hvilke sikringstiltak som bør gjøres for å hindre at bølgene skyller inn over bygningene, ifølge Svalbardposten.

– Det er generelt på hele øygruppen blitt større erosjon langs kystlinjene, sier Rune Nilsen, driftskoordinator for Ishavet ved Vervarslinga i Nord-Norge, til avisen.

Hopen meteorologiske stasjon ligger utsatt til, ikke langt fra fjæresteinene. Det er Statsbygg som eier bygningene og skal vurdere om den meteorologiske stasjonen må flyttes.

Det blir også vurdert flere vedlikeholdstiltak.

– For å kunne vurdere lønnsomheten av tiltakene er vi avhengig av å få vurdert hvor egnet stasjonens plassering er. Havet vasker seg stadig nærmere stasjonen, og vi trenger en vurdering av hvor lenge vi kan forvente at stasjonen står trygt, skriver Statsbygg i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).