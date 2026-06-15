Utsetter elbusser fordi veiene ikke tåler dem

Innføring av elektriske busser utsettes enkelte steder på grunn av høyt akseltrykk, skriver NRK.

Både i Sogn og på Hadeland er det veier som ifølge NRK ikke vil tåle de tunge bussene. Det gjør at kollektivselskapene Skyss og Ruter ikke innfører elbusser fullt ut disse stedene.

På Hadeland i Akershus er 40 prosent av veiene uegnet for tunge elbusser. Her skulle elbusser opprinnelig erstatte dieselbusser i 2028. Dette er utsatt til 2031.

På mange veier er maksimalt akseltrykk åtte tonn per aksling. Det er batteriene som gjør elbussene tyngre enn dieselbusser.

Må oppgradere veier

Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), sier til NRK at fylket må bruke mer tid på å oppgradere veiene. Fylket setter av 150 millioner kroner til ekstra veivedlikehold i revidert budsjett.

SVs Tuva Todnem Lund kritiserer utsettelsen og sier fylkesrådet ikke gjør nok for å følge opp vedtaket om utslippsfrie busser.

I Sogn ble det tildelt nye busskontrakter 9. april 2025, med oppstart sommeren 2026. Skyss opplyste da at rundt 60 prosent av bussdriften blir elektrisk. I Sunnfjord og Sunnhordland er andelen rundt 80 prosent.

I Akershus kan utsettelsen gi 33.300 tonn ekstra CO₂-utslipp, ifølge NRK.