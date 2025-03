Fra i dag og fram til 14. mars trener tusenvis av norske og allierte soldater i indre og sørlige Troms og nordre Nordland. Mange av soldatene er amerikanere.

– Den øvelsen har et formål, et viktig formål, og det er å trene militære styrker i det å gjøre jobben sin, sier Øyvin Ravndal, sjef for øvings- og treningsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han sier den sikkerhetspolitiske situasjonen ikke har noen direkte betydning for øvelsen. Likevel kan den motivere deltakerne til å gjøre en ekstra god jobb. For amerikanerne – som har fått en ny, mer Nato-kritisk president siden sist – blir det også business as usual. Planleggingen for neste års øvelse er i gang for lengst, og også her blir USA en viktig deltaker.

– Cold Response 26 er en norsk øvelse hvor både USA og flere europeiske land er planlagt å bidra med betydelige styrker i viktige roller. Det er så langt ingenting som tyder på at amerikanerne ikke bidrar som planlagt, sier Ravndal til NTB.

– Større deltakelse neste år

Årets øvelse Joint Viking er i noe mindre skala, med fokus på trening av de taktiske styrkene. Det vil si landstyrker og amfibiestyrker, samt noe sjøstyrker og luftstyrker.

Neste år blir det en langt mer omfattende øvelse igjen.

– Vi er godt i gang med planleggingen av både 2026 og 2027, og amerikanerne er godt involvert i det. Og så langt så tyder alt på at deltakelsen i 2026 blir større enn i 2025. Men det kan vi selvfølgelig ikke vite, sier Ravndal til NTB.

– Viktigere enn noen gang

Til sammen deltar 10.000 soldater fra sju nasjoner på øvelsen som starter denne uka. I tillegg til Norge kommer deltakerne fra Canada, Finland, Nederland, Storbritannia, Tyskland og USA.

– Allierte soldater må trene på å operere sammen med norske styrker i vinterklima, skriver Forsvaret om øvelsen og understreker at «Nato er fundamentet i forsvaret av Norge».

– Med dagens sikkerhetsbilde, i Europa og ellers i verden, er god beredskap og godt trente militærstyrker viktigere enn noen gang. Det gjelder særlig for et langstrakt og strategisk plassert land som Norge, heter det videre.