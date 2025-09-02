Regjeringen vil øke norsk forsvarsproduksjon

De tre norske forsvarsindustriselskapene Kongsberg Defence & Aerospace, Nammo og Chemring Nobel får muligheten til å søke om totalt 450 millioner kroner for å styrke produksjonskapasiteten, skriver Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Støtten vil gjelde fra 2026 og gis gjennom Nansen-programmet.

– Både våre allierte og Ukraina etterspør flere av produktene Kongsberg, Nammo og Chemring Nobel produserer. Denne målrettede støtten vil bidra til å bygge opp kritisk kapasitet og styrke verdikjedene deres, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Nye metoder for vannrensing: Kan få stor betydning for mineralindustrien

Pengene skal øke produksjonen av NASAMS luftvern, missiler, rakettmotorer, militære høyeksplosiver, artilleriammunisjon og nyvinnende teknologi som kan gi særlig operative fordeler, heter det videre i pressemeldingen.

Luftvernbataljon Evenes i 133 Luftving i Luftforsvaret skyter med NASAMS under øvelse Formidable Shield 2025 på Andøya. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Fra 2026 vil det etableres en permanent tilskuddsordning hvor større deler av norsk forsvarsindustri kan søke om støtte.

Det er Forsvarsmateriell som skal stå for evalueringen om tilskuddssøknadene, i samarbeid med Innovasjon Norge.

– Vi skal vurdere søknadene opp imot regjeringens målsettinger, Ukrainas, Norges og alliertes behov. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Innovasjon Norge, som har kompetanse som utfyller vår kompetanse, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.