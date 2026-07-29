USA senket eget hangarskip med kamikaze-dronebåt

Nylig tok USA i bruk kamikaze-dronebåter i kamp for første gang, og 17. juli ble det også brukt til å senke eget fartøy, skriver The Warzone.

Det ubemannede overflatefartøy (USV) Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) angrep USS Peleliu under en øvelse hvor det tidligere hangarskipet skulle senkes.

Den amerikanske marinen har selv publisert video av fartøyet som har tydelig laget flere store hull på skroget.

Offiseren Sarah Weinstein som jobber med ubemmannde overflatefartøy skrev på Linkedin at det var en ære å gjennomføre angrepet.

– Det var fantastisk å se teamet mitt utføre oppdraget med presisjon, og vi satte stor pris på å kunne gi et perspektiv på tidligere USS Peleliu som sjelden fanges opp under senkingsøvelse.

Også allierte styrker var med å senke hangarskipet.

USS Peleliu ble tatt ut av tjeneste i 2015 etter rundt 35 år i drift.