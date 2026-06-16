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Forsvar
To strategiske bombefly styrtet med få timers mellomrom
Både Russland og USA mistet ett av sine viktigste bombefly mandag.
Et strategisk Tu-22M3-bombefly styrtet i Irkutsk-regionen under øvelsesflygning i Russland 15. juni.
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Harald Brombach
– Journalist
16. juni 2026 - 11:38
Flystyrt
Forsvar
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