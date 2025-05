Avtalen vil gi USA fortrinnstrett når det gjelder nye investeringsprosjekter for å utvinne Ukrainas naturressurser, inkludert aluminium, grafitt, olje og naturgass, sier en kilde til Bloomberg.

De er også enige om at det skal opprettes et felles amerikansk-ukrainsk fond for gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

Ukrainas næringsminister Julija Svyrydenko, som undertegnet avtalen i Washington, sier at det viktigste i avtalen er at alle ressurser på ukrainsk territorium og i territorialfarvann tilhører Ukraina.

På X skriver hun at det er den ukrainske staten som bestemmer hva og hvor man skal utvinne, men at fondet vil bli styrt i fellesskap.

Over 20 typer råvarer

USA har bedt om tilgang til over 20 typer råvarer fra Ukraina som regnes som strategisk viktige for landets sikkerhet og industri. Dette dreier seg ikke kun om metaller, men også om olje og naturgass.

Blant dem er titan, som brukes i fly og romfart, samt uran som brukes til kjernekraft, medisinsk utstyr og våpen. Ukraina har også litium, grafitt og mangan, som brukes i batterier til elektriske kjøretøy.

Avtalen ses på som avgjørende for å opprettholde Trumps velvilje overfor Ukraina, mens Trump-administrasjon presser på for å avslutte krigen som begynte da Russland iverksatte sin fullskalainvasjon av Ukraina for mer enn tre år siden.

Vil gi Ukrainerne sikkerhet

Ukraina var innledningsvis bekymret for å gi fra seg for mye av landets rikdom, men USA mener avtalen vil gi Ukrainerne sikkerhet mot russisk aggresjon siden amerikanske selskaper er aktive i landet.

– Denne avtalen signaliserer tydelig til Russland at Trump-administrasjonen er forpliktet til en fredsprosess sentrert rundt et fritt, suverent og velstående Ukraina på lang sikt, sier finansminister Scott Bessent.

Vil tiltrekke seg globale investeringer

Ifølge Svyrydenko skal USA bidra til fondet, som vil tiltrekke seg globale investeringer.

– I tillegg til direkte økonomiske bidrag, kan de også gi ny bistand – for eksempel luftvernsystemer for Ukraina, skriver Svyrydenko videre, ifølge Reuters.

Framtidig amerikansk militærhjelp til Ukraina vil bli regnet som USAs bidrag til dette fondet, men amerikanerne skal ha droppet et krav om at også tidligere amerikansk støtte skulle telle som bidrag.

Avtalen har en varighet på ti år.