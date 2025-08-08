USA kutter milliardstøtte til solenergi

Programmet ble godkjent mens Joe Biden var president og skulle blant annet bidra til finansiering av solenergiprosjekter for mer enn 900.000 lavinntektshusstander.

60 mottakere – inkludert delstater, urfolksgrupper og regioner – ble tildelt midler til investeringer i blant annet solceller på hustak og felles solhager.

Fornybar solkraft blir ansett for å være en måte å få renere kraft inn i strømnettet og redusere strømregningen på for amerikanske forbrukere.

Kuttene er ett av flere tiltak fra Trump-administrasjonen som hindrer eller bremser en overgang til renere energi. Under president Donald Trump er det innført titalls dereguleringstiltak knyttet til føderale regler som skal beskytte rent vann og ren luft.

Samtidig har administrasjonen tatt flere grep for å styrke olje, gass og kull i jakten på amerikanske «energidominans» på verdensmarkedet.