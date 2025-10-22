Abonner
energi

USA åpner for å gi kjernekraftselskaper tilgang til våpenplutonium

Det amerikanske energidepartementet tilbyr nå energiselskaper tilgang til våpenplutonium fra den kalde krigen som kan omdannes til brensel for nye, avanserte reaktorer.

Sivile kjernekraftselskaper kan søke om å få tilgang myndighetenes våpengraderte plutonium. På bildet ser vi Vogtle kjernekraftverk i Waynesboro i delstaten Georgia.
Sivile kjernekraftselskaper kan søke om å få tilgang myndighetenes våpengraderte plutonium. På bildet ser vi Vogtle kjernekraftverk i Waynesboro i delstaten Georgia. Foto: Mike Stewart/AP/NTB
NTB
22. okt. 2025 - 07:08

Målet er å redusere USAs avhengighet av russisk uran, melder Financial Times.

Det amerikanske energidepartementet kunngjorde tirsdag at sivile kjernekraftselskaper kan søke om tilgang til opptil 19 tonn av myndighetenes våpengraderte plutonium, skriver avisen.

Eksperter advarer imidlertid mot sikkerhetsrisikoene ved kommersiell bruk av plutonium.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
TU Event
Vår infrastruktur er truet. Attack 2025 er stedet for å lære om utfordringene

– Med mindre man får garantier for at materialet beskyttes som et atomvåpen, øker risikoen for tyveri, sier fysiker Edwin Lyman ved Union of Concerned Scientists til avisen.

Et tidligere forsøk på å bruke plutonium til sivile formål ble avbrutt i 2018 på grunn av galopperende kostnader for å omdanne plutoniumet til kjernekraftbrensel.

Om Trump har fullmakt til å dele ut plutoniumet er ikke avklart, siden Kongressen har kontroll over landets atomavfall.

Konsernsjef i Equinor Anders Opedal under Oslo Energy Forum tidligere i år.
Les også:

Equinor dropper havvind-samarbeid i Australia

energikjernekraft
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Asplan Viak
Erfarne akustikere
Asplan Viak
Oslo, Sandvika
23. okt.
Norsk Nukleær Dekommisjonering
Mekanisk ingeniør
SKS
Driftsingeniør til team Sundsfjord
Nammo Raufoss AS
Mechanical Design Engineer
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - kjemi og materialteknologi
SKS
Driftsingeniør til team Siso / Sulitjelma
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Anima
Operations Generalist
En tjeneste fra