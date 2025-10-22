USA åpner for å gi kjernekraftselskaper tilgang til våpenplutonium

Målet er å redusere USAs avhengighet av russisk uran, melder Financial Times.

Det amerikanske energidepartementet kunngjorde tirsdag at sivile kjernekraftselskaper kan søke om tilgang til opptil 19 tonn av myndighetenes våpengraderte plutonium, skriver avisen.

Eksperter advarer imidlertid mot sikkerhetsrisikoene ved kommersiell bruk av plutonium.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vår infrastruktur er truet. Attack 2025 er stedet for å lære om utfordringene

– Med mindre man får garantier for at materialet beskyttes som et atomvåpen, øker risikoen for tyveri, sier fysiker Edwin Lyman ved Union of Concerned Scientists til avisen.

Et tidligere forsøk på å bruke plutonium til sivile formål ble avbrutt i 2018 på grunn av galopperende kostnader for å omdanne plutoniumet til kjernekraftbrensel.

Om Trump har fullmakt til å dele ut plutoniumet er ikke avklart, siden Kongressen har kontroll over landets atomavfall.