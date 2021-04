Universitetet i Tromsø skal samarbeide med MIT om forskning på fusjonsenergi

– Fusjonsenergi representerer grønn energi på sitt beste. Vi trenger alternativer til vannkraft, solenergi og vindenergi for å dekke verdens energibehov når fossil energi fases ut, og det er svært gledelig at UiT-forskere sammen med forskere fra MIT kan bidra til denne utviklingen, sier rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø torsdag.

Fusjonsenergi er en prosess der atomer smelter sammen, slik som i sola.

UiT-professor Odd Erik Garcia har tidligere samarbeidet med Massachusetts Institute of Technology Plasma Science and Fusion Center (MIT-PSFC). Nå blir samarbeidet til en fireårig avtale, med et felles forskningsprosjekt.

– Avtalen innebærer at vi får tilgang til data fra MIT, og at de som ansettes ved UiT, skal ha utenlandsopphold der. Ved UiT skal vi bruke vår kompetanse til å forutse hvordan MIT-PSFC skal få best mulige resultater fra sitt eksperiment, sier Garcia i en pressemelding.

Nye teknologiske fremskritt har akselerert fremskrittene i utviklingen av fusjonsenergi gjennom prosjekter som SPARC (Smallest Possible Affordable Robust Compact), skriver UiT. Det prosjektet har som mål å produsere energi fra fusjon til strømnettet i løpet av et tiår.