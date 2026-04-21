Unge Venstre vil fjerne kommunalt vindkraft-veto

Unge Venstre-leder Omar Svendsen-Yagci vil fjerne vetoretten som norske kommuner i praksis har mot vindkraft.

Ifølge Klassekampen mener Svendsen-Yagci at veto-innføringen var blant de største feilene under den borgerlige regjeringen.

– Vetoretten er et svik for både min og kommende generasjoner. Vi har gitt ansvaret til lokalpolitikere, og vi ser at lokalpolitikerne ikke er best egnet til å forvalte det ansvaret, sier ungdomspartilederen.

Han mener mer fornybar energi er avgjørende for å løse Norges største utfordringer og viser til at de fleste nye vindkraftprosjekter har stoppet opp etter at kommunene fikk vetorett.

– Norge risikerer å få industridød om vi ikke bygger mer kraft. Kraften må være både grønn og rimelig, og der sjekker landvind av, sier han.

Venstres Grunde Almeland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, mener det er bedre å gi økonomiske gulrøtter til kommunene som vil bygge ut.

Norske kommuner fikk i praksis vetorett mot landbasert vindkraft fra 1. juli 2023, da endringer i plan- og bygningsloven og energiloven trådte i kraft. Det kan ikke lenger gis konsesjon til vindkraftanlegg på land uten at kommunen først har vedtatt en områderegulering – noe som gir kommunene en avgjørende rolle i om vindkraft skal bygges ut i deres område.