Ukrainere hevder ifølge ny bok at de sprengte Nord Stream

Det er første gang ukrainerne forteller om den oppsiktsvekkende sabotasjeaksjonen utenfor Bornholm høsten 2022, som rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland, ifølge Berlingske.

I et intervju med avisen anklager forfatteren Bojan Pancevski danske myndigheter for å ha mørklagt saken for ikke å skape en geopolitisk krise.

– Det var en enorm begivenhet, og så ble det bare stillhet, sier han til avisen.

– I Danmark mørkla de etterforskningen, og ingenting kom fram. Men nå vet vi hva de visste, og det er at det var Ukraina, sier Pancevski, som til daglig er Europa-korrespondent i avisen The Wall Street Journal.

Boka blir utgitt 16. juni, og har fått tittelen «The Nord Stream Conspiracy».

– Fryktet geopolitisk krise

Eksplosjonene ble i utgangspunktet etterforsket av både Danmark, Sverige og Tyskland, men etter halvannet år besluttet både Danmark og Sverige å avslutte arbeidet. I Danmark het det i en kort pressemelding at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner i Russland, som kalte etterforskningsstansen for «absurd».

Pancevski mener at danskene var redd for at saken skulle kunne skade forholdet mellom Ukraina og Tyskland, en av Ukrainas viktigste støttespillere etter at Russland hadde gått til full krig noen måneder tidligere.

Berlingske har forsøkt å få kommentarer fra både Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi, som hadde ansvaret for etterforskningen, men ingen vil kommentere anklagene.

– Gjorde det for mitt land

I boka forteller flere tidligere ukrainske etterretningsoffiserer og dykkere i detalj om hva som skjedde. De sier også at de er stolte av operasjonen.

– Jeg gjorde det for fedrelandet mitt. For de helter som dag etter dag forsvarer vårt land, sier en av de ukrainske dykkerne, som i likhet med de andre involverte bruker dekknavn. Navnet på flere av de siktede i saken, er imidlertid offentlig kjent.

I alt fire dykkere – tre menn og en kvinne – deltok i operasjonen 80 meter under havoverflaten. Dermed satte de en kontant stopper for russisk gasseksport til Nord-Europa.

På det aktuelle tidspunktet var den eldste av de to gassrørledningene under reparasjon, mens den andre ennå ikke var tatt i bruk.

Anklager begge veier

Like etter eksplosjonene ble det i vestlige medier spekulert på om Russland sto bak, om det var en såkalt «falskt flagg»-operasjon, som ble utført for å legge skylden på Ukraina.

Men de fleste europeiske regjeringer var tilbakeholdne med å si hvem de mente sto bak. Ett av unntakene var Polen, som raskt pekte fingeren mot Russland.

Russland pekte i sin tur på Ukraina, samt på USA og Storbritannia. Det ble også spekulert på om aksjonen ble utført av amerikanske dykkere. Den amerikanske journalisten Seymour Hersh hevdet sågar at Norge hadde bistått amerikanerne med etterretning og planlegging. Men han hadde ingen åpne kilder og påstandene ble avvist som rent oppspinn av norske myndigheter.

Forskeren Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen var ifølge TV 2 en av de norske ekspertene som mente at mye pekte mot Russland. Nå er han åpen for at ukrainere sto bak, men han understreker at det ikke er kommet fram om aksjonen var et privat initiativ eller om det sto statlige ukrainske aktører bak.

– Ettersom mer og mer informasjonen har kommet fram gjennom årene, er det ikke usannsynlig at dette er de faktiske aktørene, sier Strømmen til TV 2.

Snart for retten

Tyskland er det eneste landet som har opprettholdt etterforskningen, og over tre år etter eksplosjonene er saken snart ventet å komme for retten.

Tysk påtalemyndighet har begjært å få utlevert ukrainere fra både Polen og Italia, men mens Polen har sagt nei, har Italia sagt ja. Mannen, som blir omtalt som «Serhii K» ble utlevert til Tyskland i oktober i fjor.

Gravejournalister i tyske Süddeutsche Zeitung og radiostasjonene WDR/NDR , den polske nettavisen Frontstory , svenske Expressen og danske Berlingske avdekket tidlig at sporene etter sabotasjeaksjonen pekte mot Ukraina.

Ved hjelp av egne undersøkelser og tyske etterforskningskilder avdekket de blant annet at seilbåten Andromeda befant seg i området da rørledningene ble sprengt. Den ble leid av fem menn og en kvinne noen uker tidligere, og selv om det var vanskelig å avdekke hvem leietaker var, har det vist seg at sporene peker mot Ukraina.