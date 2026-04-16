Forsvar

Ukrainske F-16 kan ikke vedlikeholdes videre i Norge

Norge har donert F-16-kampfly til Ukraina. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
16. apr. 2026 - 14:54

Når Norge er ferdig med salget av F-16 til Romania, er det ikke lenger utstyr og deler til vedlikehold av F-16 i Norge.

Det opplyste Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) og Forsvarsmateriell (FMA) til Forsvarsdepartementet 10. april, skriver sistnevnte i en pressemelding.

Kams har i dag ansvaret for å vedlikeholde og klargjøre de 32 F-16-flyene som Norge har avtalt å selge til Romania.

– Etter at oppdraget med å levere F-16 til Romania er gjennomført, vil det ikke være utstyr og deler igjen i Norge til å utføre denne typen vedlikehold, da dette er en del av salget til Romania, heter det i kunngjøringen fra Kams og FMA.

Dette betyr at de seks F-16-flyene Norge har overlevert til Ukraina, trolig ikke kan istandsettes og vedlikeholdes i Norge.

Forvarsminster Tore O. Sandvik peker på ukrainsk produksjonskapasitet dersom Norge raskt trenger droner. Bildet er fra en tidligere anledning.
Les også:

Sandvik om droner: Ukrainas industrikapasitet vil være ledig for oss

