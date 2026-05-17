Støre før toppmøte med Indias statsminister: – Ønsker tettere samarbeid

Når Modi ankommer Norge mandag, skal han først ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og i audiens hos kong Harald.

Dagen etter blir det toppmøte i Oslo rådhus for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.

– India er en aktør som Norge ønsker å samarbeide og samhandle tettere med, sier Støre til NTB.

Han kaller India en veldig viktig internasjonal aktør med kraftig økonomisk vekst og en sterk stemme i det globale sør.

Fra bistand til KI

Forrige gang en indisk statsminister besøkte Norge, var da Indira Gandhi var her i 1983.

Siden den gang har India vært gjennom tiår med rask økonomisk vekst – og befolkningsvekst. Med over 1,4 milliarder innbyggere er India i dag verdens mest folkerike land.

Mens Norge på 1950-tallet lanserte sitt aller første bistandsprosjekt i India, håper Støre-regjeringen på tettere samarbeid mellom norske og indiske tek-selskaper.

– India er nå en partner, ikke et bistandsland, fastslår Støre.

Kunstig intelligens (KI) er et av flere aktuelle satsingsområder, ifølge statsministeren. Mandag deltar han og Modi på en norsk-indisk næringslivs- og forskningskonferanse.

Indias statsminister, Narendra Modi. Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool

Ny handelsavtale

Handelen mellom Norge og India har allerede økt mye, og regjeringen venter at utviklingen fortsetter. Ikke minst som følge av den nye handelsavtalen mellom India og Norge og de andre Efta-landene, som trådte i kraft i fjor.

– Den åpner for at vi nå får markedsadgang med null toll, sier Støre.

Han framhever også Indias rolle i internasjonal politikk i en urolig tid. Sammen med blant andre Brasil og Sør-Afrika bidrar India ifølge Støre til å sette den globale dagsordenen for utvikling og handel.

– Det er interessant at disse landene er viktige partnere for en regelstyrt verden, sier statsministeren.

Demokrati-kritikk

Mens Støre roser Indias internasjonale rolle, er statsminister Modi ofte blitt kritisert for å svekke det indiske demokratiet.

Modi tilhører det hindunasjonalistiske og sterkt høyreorienterte partiet BJP, og han har sittet tolv år som statsminister. I denne perioden er ytrings- og pressefrihet redusert, ifølge det svenske forskningsinstituttet V-Dem.

Mens Støre forsikrer at Norge diskuterer ytringsfrihet og menneskerettigheter med India, mener han at demokrati kan organiseres på ulike måter i ulike deler av verden.

– Jeg har ikke tenkt å bruke en demokratisk pekefinger når vi møter Indias statsminister, fastslår han.

Kjøper russisk olje

De siste årene er India også blitt kritisert for å kjøpe store mengder billig olje fra Russland, samtidig som krigen har rast i Ukraina.

USAs president Donald Trump har forsøkt å presse India til å stanse importen av russisk olje – men Iran-krigen har gjort det vanskeligere.

Ifølge Støre er historiske faktorer med på å forklare energisamarbeidet mellom Russland og India.

– Det er ikke blitt lettere for India når Hormuzstredet er stengt, og vi må ha forståelse for at det har skapt en vanskelig energisituasjon, sier han.

Før Modi kommer til Norge, skal han besøke De forente arabiske emirater, Nederland og Sverige. Ifølge Indias regjering blir handel, teknologi, fornybar energi og Arktis viktige temaer for Modi under norgesbesøket.