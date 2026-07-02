Ukrainer tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser i Nord Stream-saken

Målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen, ifølge påtalemyndigheten.

Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022.

Flere tyske medier skrev onsdag at tiltalen mot mannen, som tidligere er omtalt som en av de antatte hovedmennene bak sabotasjen, er klar. Den 50 år gamle ukraineren ble pågrepet i Italia i august i fjor og utlevert til Tyskland samme høst.

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Torsdag bekreftet føderal tysk påtalemyndighet at mannen er tiltalt. I en uttalelse om tiltalepunktene sier påtalemyndigheten at den tiltalte mannen og de andre som sto bak sabotasjen, handlet «på ordre fra Ukrainas statlige myndigheter».

Falske dokumenter

Den tiltalte mannen ledet et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver, ifølge den tyske påtalemyndigheten. De mener han reiste inn i Tyskland med et forfalsket pass i september 2022, og at han gikk om bord i en båt som ble leid med falske papirer.

Om bord i båten tok de med seg store mengder sprengstoff som til vanlig brukes til militært formål, ifølge påtalemyndighetene. De mener ruten gikk gjennom internasjonalt farvann nær den danske øya Bornholm, hvor sprengstoffet ble festet til rørene på havbunnen.

Nekter straffskyld

Den ukrainske mannen er tiltalt for å ha medvirket til en krigsforbrytelse, hindret offentlige tjenester, forårsaket en eksplosjon og ødelagt infrastruktur, ifølge påtalemyndigheten.

Han mistenkes for å ha handlet på vegne av ukrainske statlige aktører, samt annet militært personell, da rørledningene ble ødelagt.

Han nekter for å ha vært involvert i sabotasjeaksjonen.

Spekulasjoner etter aksjonen

Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. Sabotasjen skjedde i nærheten av den danske øya Bornholm.

Sabotasjeaksjonen skjedde et drøyt halvår etter at Russland invaderte Ukraina med store militære styrker. En rekke teorier verserte om hvem som kunne stå bak sabotasjen, og i vestlige land ble Russland raskt utpekt som en hovedmistenkt.

Også i Sverige og Danmark er sabotasjen mot rørledningene blitt etterforsket. Begge disse etterforskningene ble avsluttet i 2024, uten at noen ble siktet eller tiltalt her.

Nord Stream-sabotasjen Nord Stream 1 og 2 er navnet på to gassrørledninger som går mellom Russland og Tyskland via Østersjøen

Nord Stream 1 består av to rørledninger som åpnet i 2011 og 2012. Den er over 120 mil lang og går fra Vyborg nordvest i Russland til Greifswald nordøst i Tyskland, der den kobles på en tysk oljerørledning.

Den var verdens lengste undersjøiske rørledning da den ble bygd.

Nord Stream 2 består av to rørledninger som går parallelt med Nord Stream 1. Den ble bygd mellom 2018 og 2021 for å doble kapasiteten på russisk gasseksport til Europa.

27. september 2022 ble det meldt om et uvanlig trykkfall både i Nord Stream 1 og 2.

Eksperter fastslo ved hjelp av seismiske målinger at det skyldtes eksplosjoner på havbunnen ved den danske øya Bornholm dagen før.

Dette resulterte i fire ulike lekkasjer, hvorav to var i svensk farvann og to i dansk.

Knapt to måneder senere bekreftet Sverige at eksplosjonene skyldtes sabotasje, og at det var funnet sprengstoff på fremmede gjenstander hentet opp fra åstedet.

Både Sverige og Danmark avsluttet etterforskningene i februar 2024, uten å konkludere med hvem som sto bak.

Torsdag bekreftet føderal tysk påtalemyndighet at en ukrainsk mann i 50-årene er tiltalt for blant annet medvirkning til krigsforbrytelse og sabotasje av ledningen. Han ble utlevert fra Italia i 2025.

En annen ukrainer er siktet i saken, men Polen har nektet å utlevere ham til Tyskland. Kilder: NTB, Reuters Vis mer