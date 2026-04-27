Fornybar Norge slår alarm om strømsituasjonen – vil ha mer vindkraft

Strømsituasjonen i Midt-Norge og Nord-Norge har vært utfordrende i det siste, mener Fornybar Norge. De ber om en reform for mer nett – og ønsker mer vindkraft.

– Regjeringen og Stortinget må forstå at det haster å bygge ut mer kraft dersom næringsutvikling ikke skal rammes. I nord peker Statnett på at mer kraft må til, sier leder Bård Vegar Solhjell i Fornybar Norge, som organiserer kraftselskapene.

Solhjell viser til at strømprisene i Midt-Norge har vært uvanlig høye i det siste, tidvis blant de høyeste i Europa.

– Samtidig har Statnett varslet midlertidig stopp i reservasjoner til fremtidig stort industriforbruk nord for Svartisen, for å sikre strømforsyningen og legge til rette for vekst i vanlig forbruk. Også dette kan kobles til manglende strømnett, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

– Vekst og utvikling stopper opp

De mener situasjonen viser behovet for å bygge mer kraft og strømnett raskere, og at Stortinget må fatte vedtak som bidrar til det.

– Situasjonen i Midt-Norge og Nord-Norge kunne vært bedre hvis strømnettet allerede var bedre utbygd. Det får vi ikke gjort noe med i dag. Men Stortinget kan sørge for at det går raskere framover. Uten nok nett stopper også vekst og utvikling opp, sier Solhjell.

Han nevner blant annet sjøkabelen mellom Åfjord og Snilldal, som har latt vente på seg.

– Forbindelsen fikk opprinnelig konsesjon i 2013 og skulle bidra til bedre kraftflyt mellom nord og sør.

– Vindkraft er raskest og mest lønnsomt

Fornybar Norge-lederen advarer om at det som skjer i Nord-Norge nå, med stopp i reservasjoner, kan skje flere steder i landet.

– Fornybar Norge ber partiene på Stortinget bli enige om en reform som gjør at det tar kortere tid å få klarsignal til å bygge nytt strømnett. Det ligger gode forslag i Stortinget som kan gi mer effektive prosesser, uten å gå på bekostning av miljøutredninger eller høringer, sier han.

– Det ligger også forslag i Stortinget som kan gi mer vindkraft. Det er den raskeste og mest lønnsomme veien til mer kraft, sier Solhjell.

Statnett: – Risikerer kollaps

Store industrisatsinger i Nord-Norge kan bli satt på vent, etter at Statnett besluttet å stramme inn på strømtilgangen nord for Saltfjellet.

Årsaken er en ny analyse av kraftkapasiteten.

– Hvis vi åpner opp, får vi problemer med å drifte systemet. Vi risikerer i verste fall kollaps, sa plansjef Toini Løvseth for region nord i Statnett til NRK søndag kveld.

Konsernsjef i Troms Kraft, Erling Dalberg, sier til kanalen at beslutningen i praksis stanser utviklingen i nord.

– Nå er vi i en svært kritisk situasjon, hvor mye stopper opp. Dette handler ikke bare om stor industri, men også om eksisterende næringsliv og omstilling av virksomheter, sier han.

Han mener ansvaret ikke bare ligger hos Statnett, men at politikerne har sovet i timen.