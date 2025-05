– Dette dokumentet er ikke bare en juridisk konstruksjon. Det er grunnlaget for en ny samarbeidsmodell med en viktig strategisk partner, skriver Ukrainas næringsminister Julija Svyrydenko på X.

I slutten av april ble det kunngjort at USA og Ukraina hadde blitt enige om en avtale med en varighet på ti år. USAs finansminister Scott Bessent har kalt avtalen en historisk «økonomisk partnerskapsavtale».

Én av to er for

Avtalen vil gi USA fortrinnsrett når det gjelder nye investeringsprosjekter for å utvinne Ukrainas naturressurser, inkludert aluminium, grafitt, olje og naturgass.

Landene er også enige om at det skal opprettes et felles amerikansk-ukrainsk fond for gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

Flere ukrainske folkevalgte har imidlertid uttrykt bekymring om hvordan det skal styres. Svyrydenko opplyste torsdag er fondet på plass om noen uker.

Ifølge en undersøkelse fra Kyiv International Institute of Sociology støtter 47 prosent av ukrainerne avtalen, mens 22 prosent mener den kan ha negative konsekvenser.

Viktig for Trump-støtte

Ukrainas næringsminister Julija Svyrydenko, som undertegnet avtalen i Washington i forrige uke, sa at det viktigste i avtalen er at alle ressurser på ukrainsk territorium og i territorialfarvann tilhører Ukraina.

USA har bedt om tilgang til over 20 typer råvarer fra Ukraina som regnes som strategisk viktige for landets sikkerhet og industri. Dette dreier seg ikke kun om metaller, men også om olje og naturgass.

Avtalen ses på som avgjørende for å opprettholde Trumps velvilje overfor Ukraina, mens Trump-administrasjonen presser på for å avslutte krigen som begynte da Russland iverksatte sin fullskalainvasjon av Ukraina for mer enn tre år siden.