Ukraina og Russland møtes til fredssamtaler

Onsdag ble det kjent at Ukraina og Russland møtes til nye fredssamtaler mandag, men i dagene etter har landene gått til kraftige angrep på hverandre.

Blant annet ble minst 40 russiske kampfly ødelagt i et ukrainsk droneangrep mot flere russiske flybaser søndag. Angrepet ble gjennomført mot russiske flybaser tusenvis av kilometer bak frontlinjene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyller angrepet.

Russland på sin side gjennomførte natt til søndag det mest omfattende droneangrepet mot Ukraina siden invasjonen. Ifølge det ukrainske flyvåpenet benyttet Russland 472 droner i angrepet, men 382 av disse ble skutt ned. 12 personer ble drept da en militær treningsenhet ble truffet. I tillegg ble kritisk infrastruktur i byen Zaporizjzja skadet.

Truer med å trekke seg ut

USAs president Donald Trump har krevd at Russland og Ukraina inngår fred. Det hvite hus har gjentatte ganger advart om at USA vil trekke seg ut av krigen hvis det ikke utarbeides en fredsavtale.

Mandag møtes ukrainske og russiske forhandlere til en ny runde med samtaler i Istanbul i Tyrkia. Den første runden med samtaler 16. mai resulterte i den største fangeutvekslingen i krigen, men ingen tegn til fred – eller våpenhvile.

Den russiske delegasjonen mandag ledes av Kreml-rådgiver Vladimir Medinsky, mens den ukrainske delegasjonen vil bli ledet av forsvarsminister Rustem Umerov.

Foreslår et veikart til fred

Russland kommer til å legge fram et notat om fredsmuligheter og andre våpenhvileforslag, ifølge det russiske utenriksdepartementet.

I juni i fjor presenterte Putin sine innledende vilkår for en umiddelbar slutt på krigen: Ukraina må droppe sine NATO-ambisjoner og trekke alle sine tropper ut av hele territoriet til fire ukrainske regioner som Russland har gjort krav på og stort sett kontrollerer.

Ukraina vil under samtalene foreslå et veikart til fred som i stor grad er i samsvar mellom det landet tidligere har krevd, viser et dokument Reuters har fått tilgang til.

Veikartet legger opp til 30 dagers våpenhvile der alle krigsfanger løslates samt videre forhandlinger med utgangspunkt i de nåværende frontlinjene i krigen, og med representanter fra USA og Europa til stede.

Ansikt til ansikt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever også et møte ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin samt forsikringer om at verdenssamfunnet ikke anerkjenner de russiskokkuperte områdene som en del av Russland.

Ukraina krever også at en framtidig avtale ikke skal legge begrensninger når det gjelder landets framtidig forsvar.