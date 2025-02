Det melder den ukrainske avisen Kyiv Independent tirsdag kveld.

Trump-administrasjonen har så langt ikke bekreftet at det er blitt enighet om en slik avtale.

Avtalen skal muligens signeres fredag, opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået AFP.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Det skjer ofte konflikter i byggebransjen - slik unngår du krangling

– Embetsverket jobber nå med detaljene i avtalen. Slik det ser ut nå, vurderer vi å besøke Washington fredag for å undertegne avtalen, sier kilden.

Ingen sikkerhetsgarantier

Financial Times var først ute med nyheten. Tirsdag kveld meldte den britiske avisen at USA og Ukraina var blitt enige om en avtale som blant annet innebærer at de to landene sammen skal investere i utvinning av mineraler, og også olje og gass.

Avtalen inneholder derimot ikke sikkerhetsgarantier fra USA som Ukraina ønsker seg, ifølge avisen, som har sett den siste versjonen av avtaleteksten, datert 24. februar.

Den lar også avgjørende spørsmål stå åpne for å bli avklart i oppfølgingsavtaler, ifølge avisen.

Håper på bedre forhold

Ifølge de ukrainske kildene håper de at avtalen vil bedre Ukrainas forhold til Trump-administrasjonen og bane vei for at USA forplikter seg til å gi Ukraina sikkerhetsgarantier på lang sikt.

USA skal ha gått bort fra kravet om å få mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar av Ukraina, som betaling for støtten USA har gitt Ukraina i forbindelse med krigen mot Russland.

Zelenskyj har avvist dette kravet ettersom bistanden ble vedtatt av Kongressen uten at det ble avtalt at Ukraina skulle betale for den.

En del av bildet

Ukrainas visestatsminister og justisminister Olga Stefanisjyna, som leder Ukrainas forhandlingsteam, understreker at mineralavtalen er del av noe større.

– Mineralavtalen er kun en del av bildet. Vi har hørt det flere ganger fra den amerikanske administrasjonen at den er del av et større bilde, sier Stefanisjyna til den britiske avisen tirsdag.

Ifølge ukrainske tjenestepersoner er avtalen godkjent av justis-, økonomi- og utenriksministrene. De antyder muligheten for at Zelenskyj kommer til å reise til Det hvite hus de neste ukene for å delta på en signeringsseremoni med Trump.

– Dette vil være en mulighet for presidenten til å diskutere det større bildet. Og deretter vil vi kunne tenke på de neste skrittene, sier en ikke navngitt tjenesteperson.

Zelenskyj vil også måtte få grønt lys fra nasjonalforsamlingen før avtalen er endelig godkjent.