Ukraina lover å kjøpe våpen fra USA for 1000 milliarder kroner

Ukraina lover å kjøpe våpen i USA for drøyt 1000 milliarder kroner som gjenytelse for amerikanske sikkerhetsgarantier, melder Financial Times.

Det gigantiske våpenkjøpet inngår i forhandlingene i Washington om en amerikansk sikkerhetsgaranti når den tid kommer at en fredsavtale eventuelt blir inngått med Russland, skriver avisen.

Kjøpet skal ifølge et dokument avisen har fått innsyn i, finansieres av de europeiske landene. Avtalen omfatter angivelig også et punkt om at USA og Ukraina skal investere 500 milliarder kroner for å produsere droner hos ukrainske selskaper.