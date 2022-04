Ukraina kan ha angrepet oljedepot på russisk jord

Ukraina kan for første gang etter den russiske invasjonen ha angrepet et oljedepot på russisk side av grensen.

Angrepet skal ha blitt utført med to militærhelikoptre tidlig fredag morgen og oppgis å ha rammet et oljelager i den russiske byen Belgorod, cirka 35 kilometer nord for den ukrainske grensen. Det var byens guvernør som først meldte om angrepet.

– Det begynte å brenne i drivstofflageret som følge av et luftangrep utført av to ukrainske helikoptre. De tok seg i lav høyde inn i russisk luftrom, skriver guvernøren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, på Telegram.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass ble to ansatte skadet i angrepet, men tilstanden deres er ikke livstruende.

– Pinlig for russerne

Hvis opplysningene stemmer, vil det sette det russiske militæret i et dårlig lys, mener forsker Anders Puck Nielsen ved Forsvarsakademiet i København.

Han mener det vil være en «symbolsk seier» for Ukraina.

– Det er jo ganske pinlig for Russland hvis to ukrainske helikoptre har fått lov til å fly flere kilometer inn på russisk territorium, sier han til Ritzau.

Enkelte ukrainske kommentatorer har ifølge The Guardian antydet at angrepet i virkeligheten kan ha vært en såkalt «falskt flagg»- operasjon, et begrep som brukes når angriperen ønsker å få folk til å tro at det er noen andre som står bak.

– Legitimt militært mål

Men den danske forsvarseksperten har vondt for å tro at det er tilfelle i denne saken, ettersom det gir militær mening å angripe et oljelager.

– Det er jo et helt legitimt militært mål og meget rasjonelt å gjøre. Så jeg synes ikke det ligner en «falskt flagg»-operasjon. Da ville man nok gått etter noe annet, som sivilbefolkningen, altså hvis man ville bruke det til å skape en mer opphisset stemning.

Ifølge russiske myndigheter skjedde luftangrepet ved 6-tiden fredag morgen. Belgorod ligger cirka åtte mil fra den ukrainske byen Kharkiv, som i ukevis er blitt bombardert av russiske styrker.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier at han ikke har opplysninger om hvem som angrep oljelageret. Han har verken bekreftet eller avkreftet angrepet. Det har heller ikke Ukrainas forsvarsdepartement.

Voldsom brann

Rundt 170 brannmenn forsøkte utover dagen å slukke den voldsomme brannen, og bilder og videoer fra området viser store flammer og tung røyk som veltet opp.

Anlegget eies av den russiske energigiganten Rosneft, som opplyser at de ansatte nå er evakuert fra området.

Russiske brannmannskaper kjempet fredag for å slukke brannen i et oljelager i Belgorod, 35 kilometer fra grensa til Ukraina. Ifølge myndighetene ble lageret angrepet av to ukrainske helikoptre. Foto: Det russiske krisedepartementet / AP / NTB

Ved bensinstasjoner i Belgorod-området dannet det seg utover dagen lange køer med bilister som fryktet at brannen skulle føre til drivstoffmangel. Gladkov manet til ro.

– Det er ikke problemer med å skaffe drivstoff i regionen, og det kommer heller ikke til å bli det, sier han.

Kreml sier ifølge Reuters at angrepet ikke er noe positivt bidrag til de pågående fredssamtalene mellom Russland og Ukraina.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger hevdet at de har ødelagt Ukrainas luftvåpen.