President Donald Trump ga nylig Ukraina lisens til å produsere raketter til det amerikanske luftvernsystemet.

Ifølge Zelenskyj regner landet med å ha teknisk kapasitet til dette før årsskiftet.

Ukraina har også utviklet en rakett til det europeiske Freyja-prosjektet, men den er ennå ikke testet, sier Zelenskyj.

Ukrainas avtroppende forsvarsminister Mykhajlo Fedorov opplyste onsdag at landet også har testet en ny ballistisk rakett.

Ifølge ham var testen vellykket, men detaljer om den nyutviklede raketten er ikke kjent.

– Vi reviderte de tekniske kravene fra grunnen av og oppnådde maksimal presisjon. Vi reduserte kostnadene med 30 prosent. Ukraina vil entre en ny liga, skrev han på Telegram.

Fedorov har bare vært forsvarsminister siden januar i år, men Zelenskyj mener innenriksminister Ihor Klymenko bør overta posten.