Forsvarsministeren bekrefter norsk-britisk tokt mot russiske ubåter: 

Storbritannia sier britisk og norsk forsvar har ledet et militæroppdrag for å avskrekke russiske ubåter mistenkt for «ondsinnet aktivitet» i Nord-Atlanteren.

Britenes forsvarsminister John Healy sier på en pressekonferanse torsdag at en fregatt, fly og hundrevis av personell overvåket en russisk angrepsubåt og to spionubåter nær undersjøiske kabler og rørledninger nord for Storbritannia.

Han sa at de russiske fartøyene til slutt dro etter oppdraget som varte i over en måned. Deretter kom han med et budskap til Russlands president Vladimir Putin:

– Vi ser deres aktivitet over kablene og rørledningene våre, og du bør vite at ethvert forsøk på å skade dem ikke vil bli tolerert og få alvorlige konsekvenser.

Han understreket samtidig at Storbritannia ikke har bevis på at det har skjedd ødeleggelser på deres kabler eller rørledninger.

Storbritannias forsvarsminister John Healey under en pressekonferanse etter forsvarsministermøtet i Joint Expeditionary Force (JEF) i Bodø. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bekrefter russisk aktivitet

Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at Russland de siste ukene har gjennomført et tokt i nærheten av norske og britiske havområder.

Han sier aktiviteten har vært gjennomført av det russiske hoveddirektoratet for dypvannsforskning, også kjent som Gugi, som anses som en del av det russiske forsvaret og et høyt prioritert program for russerne.

– Dette er en påminnelse om at Russland videreutvikler sin evne til å kartlegge og sabotere vestlig kritisk infrastruktur på store havdyp, sier Sandvik.

Han mener Russland med dette opprettholder sin ambisjon om å true Norges og alliertes interesser.

Deltok i tokt

Forsvarsministeren bekrefter at Norge har deltatt i et oppdrag rettet mot den russiske aktiviteten.

– De siste ukene har norge deltatt i en koordinert militær operasjon med våre allierte. Vi har brukt maritime patruljefly P8 og en fregatt som deltakere i denne aktiviteten, sier Sandvik.

– Dette har vi gjort for å markere tydelig overfor Russland at de ikke kan operere skjult i våre farvann. Dette er både avskrekking og forsvar. Norge truer ingen. Russland er kjent med våre fredelige intensjoner, og ingen har interesse av økt spenningsnivå i nordområdene, sier Sandvik.

Han understreker også at Norge har et tett samarbeid med Storbritannia og andre nære allierte om beskyttelse og sikring av kritisk infrastruktur.