– Vi vil komme med en felles erklæring om å legge til rette for store leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

– Dette må skje gradvis og er avhengig av lønnsomme prosjekter, men vi har en felles ambisjon, sier han.

Stor jobb

Habeck, som også er Tysklands visestatsminister og klimaminister, kommer til Norge torsdag for å delta på NHOs årskonferanse. Foruten Aasland skal han ha møter med både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA er samtaler om å bygge en rørledning for hydrogen mellom Norge og Tyskland allerede i gang, og resultatene av en forundersøkelse er ventet til våren.

– Det gjenstår en stor jobb som må gjøres i begge land, men hydrogen kan bli veldig viktig i årene framover, også for norsk industri og norske arbeidsplasser. Hydrogen har et stort potensial til å redusere utslipp i en rekke sektorer, og Norge har konkurransedyktige og kompetente miljøer som ønsker å bidra til utviklingen, sier Aasland.

Desperat jakt

For selv om gasspumpene nå går for fullt i Norge, er Tyskland og andre europeiske land på desperat jakt etter andre energikilder – deriblant hydrogen.

Norge har på sin side mulighet til å produsere hydrogen tilsvarende 50 terawattimer (TWh) innen 2030, og 150 TWh innen 2040, opplyser det tyske finansdepartementet til DPA.

Samtidig har Tyskland en jobb å gjøre med å få opp etterspørselen, påpeker Aasland.

– Vi må ha teknologi som gjør at vi får dette til å bli en helhetlig verdikjede som er lønnsom over tid.

På sikt er planen å produsere såkalt grønt hydrogen ved bruk av fornybar elektrisitet, men i en overgangsperiode kan det være aktuelt å produsere hydrogenet med mer forurensende metoder, såkalt blått hydrogen.

Marsjordre fra Støre

Hydrogen er ett av områdene der regjeringen lenge har ønsket å styrke samarbeidet med EU.

Da Støre besøkte Berlin i slutten av november, fikk han blant annet en omvisning på en Siemens-fabrikk midt i hjertet av Berlin hvor det produseres gassturbiner. Disse skal på sikt kunne brukes til å forbrenne hydrogen.

Fra Berlin kom Støre med en klar marsjordre til olje- og gassnæringen:

– Dette er et tydelig signal til norsk industri og næringsliv om at de må få opp øynene for hydrogenets betydning og mulighetene Norge har der.