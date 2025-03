– Oppskytingen av AOS-satellittene fra Andøya Spaceport blir virkelig en milepæl for norsk romvirksomhet. Vi ser fram til et solid partnerskap med Isar Aerospace og til å se «Spectrum» i aksjon, sier Norsk Romsenter-sjef Christian Hauglie-Hanssen i en pressemelding.

Isar Aerospace skal bruke sin «Spectrum»-rakett til å sende satellittene opp i bane innen 2028. Dette er en totrinns rakett med flytende drivstoff som er konstruert for å skyte opp inntil 1000 kilo til lav bane rundt jorden.

«Spectrum»-raketten til Isar Aerospace klargjøres. Foto: Simon Fischer/Isar Aerospace

Avtalen omfatter oppskyting av to norske satellitter som en del av Arctic Ocean Surveillance (AOS)-programmet, et nasjonalt maritimt overvåkingssystem.

– Andøya Spaceport er stolt over å være oppskytingsstedet for AOS-satellittene. I samarbeid med vår første kunde, Isar Aerospace, er vi klare til å vise fram Andøya Spaceport som en tjenesteleverandør for trygge og effektive oppskytinger fra europeisk jord, sier Hauglie-Hanssen.