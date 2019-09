TU tester: Børster er bedre enn høytrykk på terrassen

Terrasser har det med å bli skitne. Spesielt når de ikke er beiset trekker de til seg skitt, treverket slites av sola og er det fuktig så trives algene. Mange liker utseendet som naturen påfører treverket, mens andre vil rense opp i gørra. En skitten og algebegrodd terrasse blir jo også ganske glatt når det er bløtt, og egner seg ikke for raske bevegelser.

Den tradisjonelle måte å rense terrasser på, er å feste en såkalt terrassevasker på høytrykksspylerens pistolgrep. Det har vi lang erfaring med. Her ledes trykkvannet inn i roterende dyser som holder en trygg avstand til treverket. Går du løs på terrassen med selve strålerøret, så fliser du ganske lett opp treverket og gjør vondt verre.

Ulempen med slike terrassevaskere er at de trenger lang tid, og hvis du ikke er veldig nøye med å føre den jevnt får du lett sirkler i treet og skitt der du har vasket.

Alternativet: Roterende børster

I år har vi testet to alternativer til høytrykksvarianten, begge roterende børster. En fra selve høytrykksgiganten Kärcher, og en fra Ryobi.

Terrassebørster: Ryobi har en enkel 16 cm bred børste mens Kärcher har to på til sammen 30 cm. De er lette å bytte som bildet viser. Her er den ene børsten koblet fra med en enkel plastlås, og kan trekkes ut. Den sitter på en solid firkant i står ut fra girhuset i midten. Ryobi-børsten tas av ved å trykke inn klikkfestene på motorhuset. Foto: Odd R. Valmot

La oss begynne på konklusjonen. Begge børstene gav et langt bedre, raskere og mer skånsomt resultat enn en terrassevasker. Det var rett og slett en fryd å bruke dem. Men når det er sagt, så er de ganske ulike.

Begge modellene ser ut som litt høyteknologiske koster, og det er jo akkurat det de er. Likevel slipper du ikke unna det manuelle arbeidet. Du må selv føre dem manuelt mens de skrubber terrassen med en børsterondell som roterer og gjør grovarbeidet.

Kärcher Terrassebørste Pcl 4

Dette er ikke den billigste varianten. Kärchers børste koster innpå 3000 kroner, men i denne testen er den også mest effektiv.

Foto: Odd R. Valmot

Denne rotorbørsten har den bredeste valsebørsten. Den «feier over» 30 cm i bredden og drives av en 600 watts motor. Den kobles til nettstrøm og til vann og spesielt det siste er praktisk. Det hjelper ikke å børste terrassen uten vann. Her må det våte element til for å løse opp skitten og gjøre den tilgjengelig for den temmelig stive busten.

Du kobler til vannet med en vanlig hageslangetilkobling i håndtaket. Her sitter det også en spak som regulerer mengden vann som skal dusjes over terrassebordene. Med et vanntrykk på 4 bar bruker de to sprededysene inntil 180 liter vann i timen.

I motsetning til konkurrenten fra Ryobi så roterer børstene fra deg. Det gjør den litt vanskeligere å styre, men den spruter ikke gørr mot deg.

De to valsebørstene er lette å skifte ut. De er jo slitedeler, men selv etter omfattende bruk i sommer kunne ikke vi se noen slitasje.

Gørr: En terrasse skal ikke ha stått lenge før alger, bakterier, skitt og solsvekket treverk preger overflaten. Vi ble overrasket over hvor mye gørr som Ryobibørsten fikk med seg. Foto: Odd R. Valmot

For terrassevask så er dette vinneren. Men så viser det seg at Ryobien har mer å tilby da.

Ryobi RPC180020S Terrasserenser

Ryobi har også kommet med sin variant av verktøyet, men likevel en ganske så forskjellig rotorbørste.

For det første går denne på batteri og ikke på nettstrøm. Det gjør den litt mer fleksibel på hytter uten strøm. Men siden en motor i samme klasse som Kärcher ville ha tappet batteriet unødig raskt bruker Ryobi en smalere børste.

Ryobi har også valgt motsatt rotasjonsretning av Kärcher, slik at her bør du ha støvler når du renser. Det kan synes pussig, men det har en grunn og det er børstens alter ego som stålbørste. Terrasserenseren har riktignok en skvettlapp, men det kommer litt skitt likevel.

Ryobis kandidat har et godt tohåndsgrep og justerbar skaftlengde. Sammen med at børsten spinner mot deg, gir det deg svært god kontroll.

Skitt: Ryobibørsten trenger en vannet terrasse, eller regnvær, for å virke godt. Men da velter det også opp skitt i klumper i mengder vi ikke hadde drømt om. Foto: Odd R. Valmot

Ulempen med denne modellen er at du må vanne terrassen godt før du begynner å børste. Det er ikke så vanskelig, men det er en ekstra operasjon.

På tross av batteridrift er motoren veldig kraftig. Riktignok er arbeidsområdet smalere enn på Kärcheren, 16 mot 30 cm, men vi opplevde at den var like sterk. Det vises også på batteriforbruket. Her bør du enten ha en liten terrasse, to batterier, eller Ryobis største som er på hele 9 Ah. Da kan du holde på lenge før det blir slutt på strømmen.

Dobbeltfunksjon

Det geniale med Ryobien er at den har to ulike funksjoner. I tillegg til børsten følger det med en stålbørste og et støttehjul. Når du tar av den brede børsten, kan du klikke på disse i stedet. Det er selvfølgelig stålbørsten som gjør jobben og den går ut på å børste vekk skitt og vegetasjon mellom heller og betongstein i hagen.

Vi testet den mellom betongstein, og resultatet var helt forbløffende. Det kan kanskje sammenliknes med å bruke en stålbørste på en drill, men det gjør man selvfølgelig ikke. Ugresset forsvant som dugg for sola straks det kom i berøring med stålbusta. I utgangspunktet skal man vel følge fugen, men det ble ganske bra når vi pendlet rundt med den også. Etter å ha brukt den en stund hadde vi forventet at stålbørsten viste tegn til slitasje, men det gjorde den ikke. Slike børster er likevel ikke dyre.

Hvor effektivt dette tar knekken på ugresset er en annen sak. Røttene blir jo ikke med, og da tyter det opp mer av det uønskede grønne etter en stund. Likevel er dette en rask metode å overflateluke på. Vil du drepe røttene kan det være en idé å dynke på med litt sterk eddik. Det gjør samme jobben som Roundup, men er mye mer miljøvennlig.

Stålbørste: Ved å bytte mekanismen fra terrassebørste til stålbørste får du et fenomenalt redskap mot ugress. Foto: Odd R. Valmot

Ryobi har valgt å selge denne med ganske puslete lader og et 2Ah batteri. Vi mener den heller skulle selges i såkalt solo-utgave, det vil si uten disse. For det første har svært mange lader fra før, og et 2 Ah batteri er i minste laget for denne. Det hadde vært mye bedre å legge pengene i et større batteri. Når det er sagt, er den ikke så dyr. En pris på 1999 er billig for dem som trenger begge anvendelsesområdene denne tar seg av.

Rensevæske eller ikke

Vi testet begge modellene med og uten en egen væske for terrasserens. En ganske basisk sådan som ikke koster mye, men som løser opp skitten effektivt. Likevel observerte vi, da vi rett og slett slapp opp for rensevæske, at begge modellene klarte brasene omtrent like godt uten. Vi renset noen riktig gamle terrassebord og la merke til at de fikk et lite lutpreg når vi brukte væsken. De ble rett og slett litt brunere.

Best i test

Hvilken av disse to er så best i test? Det kommer an på bruken. Kärcher vinner som terrasserenser, selv om den er en god del dyrere. Men for dem som ikke har strøm eller vann i slange, f.eks. på hytteterrassen, eller trenger å kunne stålbørste bort ugress, er det heller ingen tvil om at det er Ryobien som gjør jobben.

Trøbbel for Ryobi

Dessverre har Ryobi kommet i klammeri med et selskap som hevder å ha rettigheter til prinsippet om å bytte mellom terrassebørste og stålbørste. Det betyr at de som finnes i butikkene nå er de siste som kan bytte på denne måten. Neste år kommer det to modeller til erstatning. En med terrassebørste til 1599 kroner og en med stålbørste til 1299 kroner uten batteri og lader.

Kanskje det er smart å kjøpe i år?