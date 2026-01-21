Trumps fly måtte snu på grunn av teknisk feil

Flyet var på vei med presidenten med kurs for Davos i Sveits. Kort tid etter avgang fra Joint Base Andrews i delstaten Maryland opplyste Det hvite hus at besetningen hadde avdekket et mindre elektrisk problem om bord.

Besetningen valgte for sikkerhets skyld å snu og lande på Joint Base Andrews igjen, opplyste Det hvite hus' pressetalskvinne Karoline Leavitt.

Få minutter senere landet Air Force One på basen. Derfra dro Trump og hans følge videre til Davos med et nytt fly.

En journalist som var med på Air Force One sier at lysene i den delen av kabinen der medreisende pressefolk satt, ble slått av en liten stund etter avgang, men at de ikke fikk noen forklaring. Rundt en halvtime etter avgangen fikk de beskjed om at flyet skulle snu, melder nyhetsbyrået AP.

– På vei til Davos, skrev Trump i en kort melding på Truth Social tidligere tirsdag kveld.

– USA blir godt representert i Davos – av meg, skrev han i en ny melding like etter. Da var klokken 03.24 natt til onsdag, norsk tid.

– Jeg skal til et vakkert sted i Sveits der jeg er sikker på at jeg blir tatt imot med glede, sa Trump med et smil på en pressebrifing i Det hvite hus tidligere tirsdag.

Før avreise medgikk Trump at han ikke har «noen anelse» om hvordan Davos-besøket kommer til å ende.

I Davos skal Trump holde tale på Verdens økonomiske forum (WEF) klokken 14.30 onsdag.