Grønland-melding fra Trump: «Nå er tiden inne»

I et innlegg på Truth Social klokken 23 amerikansk tid skriver Trump at Nato i 20 år har bedt Danmark «få den russiske trusselen bort fra Grønland», men at landet ifølge ham ikke har lyktes med dette.

«Nato har i 20 år sagt til Danmark at «dere må få den russiske trusselen bort fra Grønland». Dessverre har Danmark ikke vært i stand til å gjøre noe med det. Nå er tiden inne, og det vil bli gjort!!!», skriver presidenten.

Han utdyper ikke hvordan han vil fjerne den angivelige trusselen.

Rutte møter Grønland og Danmark

Trump har i helgen truet åtte land som har sendt soldater til Grønland, med straffetoll på 10 prosent fra februar og 25 prosent fra juni om ikke USA får overta øya. Blant de åtte landene er seks EU-land, Norge og Storbritannia.

Ledere i både Danmark og på Grønland har på sin side understreket at øya ikke er til salgs og at den ikke ønsker å bli en del av USA.

Natos generalsekretær Mark Rutte skal mandag møte Grønlands utenriksminister Vivian Motzfeldt og Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Møtet kommer dagen etter Rutte har bekreftet at han har snakket med Trump om situasjonen.

Skrev melding til Støre

I en melding til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) søndag ettermiddag skriver Trump at han ikke føler seg forpliktet til å tenke bare på fred.

Han skriver at fredshensynet ble svekket etter at han ikke fikk fredsprisen og at USA nå kan handle etter egne interesser.

Trump har tidligere sagt at økende tilstedeværelse fra Kina og Russland gjør at Grønland er avgjørende for USAs sikkerhetsinteresser. Danske og andre europeiske myndigheter har forgjeves påpekt at Grønland allerede omfattes av Natos kollektive sikkerhetsgaranti.

