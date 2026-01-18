Abonner
Grønland

Støre advarte Trump om Grønland-splid: – Viktig at vi står sammen

Statsminister Jonas Gahr Støre advarte i en tekstmelding USAs president Donald Trump mot å skape splittelse mellom allierte i Grønland-saken, ifølge TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre har advart USAs president Donald Trump i en tekstmelding. Her fotografert ved en tidligere anledning.
Statsminister Jonas Gahr Støre har advart USAs president Donald Trump i en tekstmelding. Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Cornelius Poppe/NTB
NTB
18. jan. 2026 - 14:11

Statsministeren fortalte Trump at Norge er enig i målet om å øke sikkerheten i Arktis, men at dette må skje innenfor rammene av Nato.

– Og så har jeg advart mot handling som gjør at det blir splittelse mellom allierte, for i den verden vi står i nå, så er det viktig at vi står sammen, sier Støre i et intervju med kanalen.

Statsministeren har ikke fått svar på meldingen ennå. Den ble sendt for noen dager siden, ifølge TV 2.

Bakteppet er Trumps gjentatte trusler om å ta Grønland. Støre sier han er glad for at Danmark og USA nå er enige om å diskutere saken videre i en egen arbeidsgruppe.

Vil ikke spekulere

– Men situasjonen er fortsatt uavklart og alvorlig fordi Trump gjentar det som jeg mener ikke er akseptabelt – at han skal ta annet lands territorium og om mulig bruke makt, sier han.

Støre vil ikke spekulere på hva Norge gjør hvis USA tar Grønland.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at det skjer.

Støre bekrefter også at Trump har tatt opp Nobels fredspris med ham flere ganger, også etter tildelingen i høst. Trump har sagt at han har bidratt til fred i sju-åtte konflikter og burde få prisen.

– Det finnes verre problemer enn at presidenter rundt om i verden ønsker å få Nobels fredspris. Det er et uttrykk for at de ønsker å bidra til fred, sier Støre.

