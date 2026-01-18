Støre advarte Trump om Grønland-splid: – Viktig at vi står sammen

Statsministeren fortalte Trump at Norge er enig i målet om å øke sikkerheten i Arktis, men at dette må skje innenfor rammene av Nato.
– Og så har jeg advart mot handling som gjør at det blir splittelse mellom allierte, for i den verden vi står i nå, så er det viktig at vi står sammen, sier Støre i et intervju med kanalen.
Statsministeren har ikke fått svar på meldingen ennå. Den ble sendt for noen dager siden, ifølge TV 2.
Bakteppet er Trumps gjentatte trusler om å ta Grønland. Støre sier han er glad for at Danmark og USA nå er enige om å diskutere saken videre i en egen arbeidsgruppe.
Vil ikke spekulere
– Men situasjonen er fortsatt uavklart og alvorlig fordi Trump gjentar det som jeg mener ikke er akseptabelt – at han skal ta annet lands territorium og om mulig bruke makt, sier han.
Støre vil ikke spekulere på hva Norge gjør hvis USA tar Grønland.
– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at det skjer.
Støre bekrefter også at Trump har tatt opp Nobels fredspris med ham flere ganger, også etter tildelingen i høst. Trump har sagt at han har bidratt til fred i sju-åtte konflikter og burde få prisen.
– Det finnes verre problemer enn at presidenter rundt om i verden ønsker å få Nobels fredspris. Det er et uttrykk for at de ønsker å bidra til fred, sier Støre.
