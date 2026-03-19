Trump truer med å sprenge hele South Pars-gassfeltet i lufta

South Pars er et iransk naturgassfelt som ligger ved Persiabukta. Onsdag ble det angrepet.

Trump sier at både USA og Qatar var uvitende om det, og at det var Israel som sto bak angrepet på egen hånd.

– Israel handlet i sinne over det som har skjedd i Midtøsten og angrep South Pars-gassfeltet i Iran. En relativt liten del av hele feltet ble truffet. USA visste ingenting om dette spesifikke angrepet, og Qatar var på ingen måte involvert i det eller visste at det kom til å skje, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Angrepet mot South Pars førte til at Iran senere onsdag angrep Qatars viktigste gassanlegg Ras Laffan med raketter. Qatar har meldt om omfattende ødeleggelser.

USAs president Donald Trump. Foto: Evelyn Hockstein/ Reuters/ NTB

– Dessverre visste ikke Iran om omstendighetene rundt South Pars-angrepet, og på uberettiget og urettferdig vis gikk de til angrep mot deler av Qatars gassanlegg, skriver Trump.

– Ingen flere angrep skal skje i regi av Israel knyttet til dette ekstremt viktige og verdifulle South Pars-feltet, med mindre Iran på uklokt vis bestemmer seg for å angripe et svært uskyldig land, i dette tilfellet Qatar. I så fall kommer USA, med eller uten hjelp eller samtykke fra Israel, til å sprenge hele South Pars-feltet i lufta, med en styrke og et omfang som Iran aldri har sett før, skriver presidenten.

– Jeg ønsker ikke å gi grønt lys for denne type omfattende ødeleggelser på grunn av de langvarige konsekvensene for Irans fremtid, men hvis Qatars gassanlegg blir angrepet på nytt, kommer jeg ikke til å nøle, skriver Trump.

Oljeprisene passerte 112 dollar fattet

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 112,84 dollar i morgenhandelen i Asia torsdag. Det er en oppgang på 5,1 prosent.

Amerikansk lettolje var opp 2,5 prosent til 98,69 dollar fatet.

Oppgangen henger sammen med økt bekymring rundt situasjonen i Midtøsten, der olje- og gassanlegg er blitt angrepet, og etter nye trusler fra Iran og Trump om ytterligere angrep.