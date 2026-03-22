Trump gir Iran 48 timers frist: Åpne Hormuzstredet, ellers blir kraftverkene lagt i grus

USA vil starte med å bombe det største kraftverket først, advarer den amerikanske presidenten.

– Hvis Iran ikke åpner opp Hormuzstredet fullstendig, uten noen trusler, innen 48 timer fra nøyaktig dette tidspunktet, kommer USA til å angripe og utslette de ulike kraftverkene deres, og det største blir det første. Takk for oppmerksomheten, skriver presidenten på Truth Social.

Innlegget ble publisert klokken 19.44 amerikansk østkysttid, det vil si klokken 00.44 natt til søndag norsk tid.

Iran truer tilbake

Iranske militærmyndigheter kommenterte senere natt til søndag Trumps trussel.

Hvis Irans drivstoff- og energiinfrastruktur blir angrepet, komme rall energiinfrastruktur tilhørende USA i regionen til å være mål for iranske angrep, står det i en uttalelse viderebrakt av iranske medier.

Både energi- og avsaltingsanlegg i regionen vil bli rammet, står det i den iranske trusselen, som er signert forsvarskommandoens talsmann Khatam al-Anbiya og viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået Fars.

Hormuzstredet er blant landets viktigste sjøveier for oljeeksport. Iran-krigen som startet 28. februar har ført til stans i nesten all eksport fra regionen, med påfølgende prisøkning verden rundt og bekymringer for langsiktig forsyning av olje.

Stort angrep mot Israel

Trumps trussel kommer et døgns tid etter at han sa at han vurderte å trappe ned konflikten, og bare noen timer etter at han på Truth Social skrev at «USA har blåst Iran av kartet».

Trump har ikke forklart hvorfor han endret mening på så kort tid, men bare timer før hans 48-timerstrussel gikk Iran til angrep på Israel. Raketter slo ned i de sørisraelske byene Arad og Dimona. Nær sistnevnte by ligger også et israelsk atomanlegg.

Israelsk helsepersonell har sagt at over 100 personer ble såret i angrepene mot de to byene, i det som skal være Irans kraftigste angrep mot Israel så langt i denne krigen. 84 mennesker ble såret i Arad, ti av dem alvorlig. I Dimona ble 33 såret. Rakettene etterlot ødelagte fasader på boliger og krater i bakken.

Det er uklart hvorfor Israels solide Iron Dome ikke klarte å hindre rakettene. Israels forsvar (IDF) uttalte natt til søndag at luftvernet var aktivert, men at rakettene gikk igjennom.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet lørdag kveld gjengjeldelse «på alle fronter». Han kalte angrepet lørdag «en meget vanskelig kveld». Natt til lørdag iverksatte IDF nye angrep mot Irans hovedstad Teheran.

Kan nå Europa

Tidligere denne uken fyrte Iran av raketter i retning den amerikansk-britiske basen Diego Garcia, som ligger rundt 4000 kilometer unna, i Indiahavet.

Rakettene nådde ikke frem, men den israelske militæranalytikeren Eyal Zamir mener at denne type raketter ikke er ment for å angripe Israel, hvis avstand fra Iran er langt kortere enn dette.

– Disse rakettene er ikke ment å treffe Israel. Deres rekkevidde når europeiske hovedsteder – Berlin, Paris og Roma er alle innen direkte trusselavstand, sier Zamir.