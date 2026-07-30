Trump til Storbritannia: – Dere trenger ikke å betale Norge tre ganger så mye

– Dere har tilgang til Nordsjøen, men dere kjøper oljen deres fra Norge, som også får den fra Nordsjøen, sier Donald Trump til den britiske TV-kanalen GB News under et pressemøte i Det hvite hus torsdag.

Trump sier at han har snakket med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham om oljeutvinning.

– Han sa én bra ting, og det var at han vil åpne for mer olje i Nordsjøen. Hvis han gjør det på en god måte, vil dere bli et rikt land, sier Trump.

Den amerikanske presidenten viser til at Norge har flere tusen milliarder kroner på bok som følge av oljeinntektene.

– Dere behøver ikke å betale Norge tre ganger så mye som det koster dem å hente opp oljen. Dere har deres egen olje, sier Trump.

Ifølge The Guardian har Burnham blitt bedt av oljeindustrien om å tillate utvinning av det uutviklede olje- og gassfeltet Rosebank vest for Shetland, som blant annet drives av Equinor. Samtidig har miljøbevegelsen og flere av Labours parlamentsmedlemmer oppfordret ham til ikke å tillate ny utvinning.

Burnham har foreløpig ikke sagt noe offentlig om hvilke planer han har for utvinning av olje og gass i Nordsjøen, men det er ventet at han vil komme med en plan på et senere tidspunkt.