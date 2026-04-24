Miljødepartementet må forsvare gruveavfall-tillatelser – uenige med Esa

Esa mener at Norge ikke har dokumentert at det finnes tungtveiende grunner som kan forsvare at miljøet i fjordene forringes, meddeles det i en uttalelse.

Vanndirektivet pålegger EØS-landene å hindre at miljøtilstanden i vann blir dårligere. Unntak kan bare gis på strenge vilkår, blant annet om det gir fordeler for helse, sikkerhet eller bærekraftig utvikling som gjør opp for miljøpåvirkningen.

Det er dette unntaket Norge har benyttet i sakene i både Repparfjorden og Førdefjorden, noe Esa mener ikke er berettiget.

– God anledning

Miljødepartementet skal svare Esa og gi sitt syn på gjennomføringen av vanndirektivet, opplyser klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en skriftlig kommentar til NTB.

– Vi mener at norsk praksis er i tråd med direktivet, sier han.

– Gjennom denne dialogen med Esa får vi også en god anledning til å klargjøre hvordan unntaksreglene blir forstått og håndhevet, og konkret om tillatelsene i de to prosjektene, Engebø og Nussir.

I et brev til Klima- og miljødepartementet datert torsdag 23. april varsler Esa at saken er åpnet. Norge har nå to måneder på seg til å uttale seg før Esa tar stilling til om saken skal tas videre.

– Nå venter vi på svar fra Norge før vi eventuelt tar neste skritt, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til NTB.

Dersom Esa og Norge ikke blir enige, vil saken gå tilbake til Efta-domstolen, som har siste ord når det gjelder tolkning av EØS-reglene.

Gått i Efta-domstolen

I fjor sommer ble Førdefjorden-saken tatt til Efta-domstolen, som konkluderte med at rent økonomiske hensyn ikke kan tjene som begrunnelse for å tillate slik forurensing. Efta-domstolens dom er ikke juridisk bindende, men er en rådgivende uttalelse.

Søksmålet miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Naturvernforbundet inngikk mot staten skulle gå i lagmannsretten noen måneder senere. Det var ventet stor spenning til hvorvidt dommen ville få uttelling der, noe den gjorde.

Borgarting lagmannsrett slo fast at statens tillatelser til sjødeponi er ugyldige og i strid med vannforskriften og EUs vanndirektiv. Kjennelsen ble imidlertid anket til Høyesterett, som skal behandle denne saken fra 27. april til 5. mai 2026.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken innvirkning Esa-saken kan ha på behandlingen i Høyesterett.

Kritiserer norsk rett

Esa mener nå blant annet at Norge ikke har forholdt seg til unntaksbestemmelsen på riktig måte i norsk rett.

– Ved å tillate prosjekter som svekker miljøtilstanden i vann uten at vilkårene for unntak er oppfylt, har Norge brutt sine forpliktelser etter EØS-avtalen, heter det i en uttalelse fra Esa.

Miljøorganisasjonene har flere ganger bedt om midlertidig forbud mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden fram til Høyesterett har behandlet saken. Denne begjæringen har ikke blitt tatt til følge i norsk rett.

Naturvernforbundet mener Esas beslutning viser at miljøorganisasjonene har hatt rett hele tiden.

– Tillatelsene til dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden er ugyldige. Det bør nå være åpenbart for alle at dumpingen som nå pågår i Førdefjorden er ulovlig og må stanses, sier leder Truls Gulowsen.