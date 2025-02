– Alt stål som kommer inn i USA, kommer til å bli ilagt 25 prosent straffetoll, sa Trump søndag. På spørsmål om aluminium svarte han «aluminium også». Han sier en offisiell kunngjøring kommer mandag, men ikke når ståltollene vil gjelde fra.

Videre sa han at det tirsdag eller onsdag vil innføres såkalt gjengjeldelsestoll, altså at USA vil innføre toll på alle produkter der et annet land har tollbelagt amerikanske varer.

– Om de tar 130 prosent fra oss, og vi tar ingenting fra dem, så kommer det ikke til å fortsette slik, sa Trump.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold En KI-drevet teknologiutstilling for «deg»

Trump har siden han tiltrådte truet en rekke land med straffetoll. Han har tidligere truet med 25 prosent toll på alle varer fra Canada og Mexico, men han satte dem på vent i 30 dager. Samtidig la han til ti prosent toll på all import fra Kina.

Trump har sagt at straffetollene både er nyttige for å tvinge fram innvandringer fra andre land i saker som integrering, og for å bidra til å dekke inn USAs budsjettunderskudd.

Kina har svart på straffetollen med å ilegge ti prosent toll på import av råolje, landbruksmaskiner og enkelte kjøretøy samt 15 prosent på kull og naturgass. De trer i kraft mandag.