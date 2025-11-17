EU utsetter vedtak om toll på jernlegeringer – igjen

Saken oppdateres.

TV 2 var først ute med å melde om utsettelsen mandag morgen.

Avstemningen om hvorvidt det skal innføres toll på jernlegeringer, et vedtak som kan ramme Norge hardt, skulle egentlig skjedd fredag, men ble utsatt til mandag. Fristen for å innføre tolltiltaket er tirsdag.

Norge er storprodusent av jernlegeringer, som brukes i stålproduksjonen. 43 prosent av all EU-import av slike metaller kommer fra Norge.

Blir beskyttelsestiltakene innført, vil det bety både toll og minstepris på jernlegeringer som ferromangan og ferrosilisium.

Blir forslaget om å legge toll på jernlegeringer vedtatt, vil Norge og de andre EØS-landene etter alle solemerker havne utenfor tollmuren. Det kan få konsekvenser for rundt to tusen norske arbeidsplasser.

Mange av selskapene i metallindustrien er lokale hjørnesteinsbedrifter.

Kjempet mot

Både regjeringen og industrien har kjempet med nebb og klør i snart ett år for å hindre at tiltaket blir innført. Men onsdag forrige uke ble det kjent at statsminister Jonas Gahr Støre og hans team ikke har lykkes i forsøkene på å få EU til å unnta Norge for toll på ferrolegeringer.

Representanter for norsk industri har karakterisert avgjørelsen som alvorlig for norsk konkurransekraft og arbeidsplasser. Onsdag var representanter for industrien samlet til krisemøte hos Utenriksdepartementet.

Norske og islandske produsenter sto for 47,4 prosent av EUs import av ferrolegeringer i fjor. Ifølge Norsk Industri vil tiltaket ramme mer enn 2500 direkte ansatte her til lands. Organisasjonen viser til at denne industrien bidrar med over 20 milliarder kroner i årlige eksportinntekter.

Ifølge en Menon-rapport er rundt 410.000 arbeidsplasser i Norge direkte knyttet til eksport og markedsadgangen som følger av EØS-avtalen. Flere har tatt til orde for ny debatt om Norges tilknytning til EU som følge av tollsjokket.