Trump lanserer storstilt bygging av krigsskip

Den amerikanske marinen har fått klarsignal til å bygge to nye slagskip, opplyser president Donald Trump, som varsler bygging av flere store militærfartøy.

President Donald Trump hadde med seg en illustrasjon av et krigsskip med teksten «Trump-klassen – USS Defiant». Skipsnavnet kan oversettes med trossig eller utfordrende. Foto: Alex Brandon/AP/NTB
NTB
23. des. 2025 - 07:12

Ifølge Trump er det snakk om en ny klasse slagskip som skal bli «større, raskere og 100 ganger kraftigere» enn det største av USAs krigsskip.

– Det begynner med to skip, men skal utvikle seg til ti og til slutt til 20–25, sier Trump, som sier satsingen også inkluderer styrking av hangarskipsflåten.

– Vi bygger tre store hangarskip, legger han til.

Trump sier han selv skal møte viktige leverandører til uken og at det kommet til å bli forhandlinger med selskapene som driver marineverft.

Timeplanen for byggingen er noe av det han ønsker å diskutere.

– Det går for treigt, mener presidenten.

