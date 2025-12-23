Trump lanserer storstilt bygging av krigsskip

Ifølge Trump er det snakk om en ny klasse slagskip som skal bli «større, raskere og 100 ganger kraftigere» enn det største av USAs krigsskip.

– Det begynner med to skip, men skal utvikle seg til ti og til slutt til 20–25, sier Trump, som sier satsingen også inkluderer styrking av hangarskipsflåten.

– Vi bygger tre store hangarskip, legger han til.

Trump sier han selv skal møte viktige leverandører til uken og at det kommet til å bli forhandlinger med selskapene som driver marineverft.

Timeplanen for byggingen er noe av det han ønsker å diskutere.

– Det går for treigt, mener presidenten.