Trump lanserer planer om Golden Dome-luftvern – vil ha det på plass innen fire år

– Under valgkampen lovte jeg det amerikanske folket at jeg skulle bygge et banebrytende rakettskjold. I dag er jeg glad for å kunngjøre at vi har landet på en struktur for dette toppmoderne systemet, sier Trump på en pressekonferanse i Det ovale kontoret tirsdag kveld.

– Golden Dome kommer til å beskytte hjemlandet vårt, legger han til.

Trump varslet allerede under valgkampen i fjor og da han tok over som president i januar at han ville bygge et rakettskjold over USA. Planen er inspirert av Israels Iron Dome-system, som USA var med på å finansiere.

Den amerikanske versjonen skal etter planen hete Golden Dome. Skjoldet skal ifølge Trump ta i bruk hundrevis av satellitter som skal oppdage, spore og avskjære raketter.

– Vår teknologi er mer avansert enn Israels, sier Trump.

Han hevder samtidig at Canada allerede har bedt om å være en del av luftvernet og sier de kommer til å samarbeide om pris.

Trump sier videre at også Alaska, som er en del av USA, men som ligger avskåret fra resten av landet, kommer til å være omfattet av luftvernet.