Trump beordrer Grønland flyttet til USAs nordkommando

USAs president, Donald Trump, har beordret at Grønland som ansvarsområde for felleskommandoene i det amerikanske forsvaret, skal flyttes fra U.S. European Command til U.S. Northern Command. Dette opplyser USAs forsvarsdepartement i en pressemelding.

– […] denne endringen vil styrke felleskommandoenes mulighet til å forvare det amerikanske hjemlandet, bidra til et mer robust forsvar av den vestlige halvkule og styrke forholdet med arktiske allierte og partnere, heter det i pressemeldingen.

Planer for enhver eventualitet

Ordren kom i kjølvannet av at USAs forsvarsminister, Pete Hegseth, ble grillet i en komitéhøring i Representantenes hus i forrige uke om regjeringen har lagt planer om å ta over Grønland og Panama med makt, dersom nødvendig.

– Vår oppgave i Forsvarsdepartementet er å ha planer for enhver eventualitet, svarte Hegseth på dette, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dette førte til en viss oppstandendeles, også blant komitémedlemmer fra Republikanerne.

– Det er vel ikke ditt vitnemål i dag at det finnes planer i Pentagon om å ta Grønland med makt eller invadere øya, korrekt? sa representant Mike Turner, en republikansk representant fra Ohio.

I det Hegseth var i ferd med å gjenta svaret om eventualitetsplaner, fortsatte Turner:

– Jeg håper virkelig ikke at det er det du vitner om.

– Vi ser fram til å samarbeide med Grønland for å sikre at det er beskyttet mot enhver potensiell trussel, svarte Hegseth da, ifølge AP.

Grønland er en del av Danmark, og det danske forsvaret har økt den militære aktiviteten rundt Grønland kraftig de siste månedene på grunn av uttalelsene fra Trump-administrasjonen.

Samtidig har Folketinget i Danmark med stort flertall vedtatt å la USA opprette militærbaser på dansk jord.

Dersom USA gjør forsøk på å annektere hele eller deler av Grønland, har Danmark ifølge utenriksminister Lars Løkke Rasmussen anledning til å si opp avtalen om forsvarssamarbeid.